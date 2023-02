OPEN CALL FOTO WIEN 2023

Einreichung von Festivalprogramm-Beiträgen noch bis 12. Februar möglich

Wien (OTS) - FOTO ARSENAL WIEN, neuer Organisator der FOTO WIEN, lädt zur Programmpartnerschaft für das kommende Festival - mit einem ersten Frühsommertermin (1.-30. Juni) und einer neuen Festivalzentrale (Q21 im Museumsquartier). Leitthema der diesjährigen FOTO WIEN ist „Photography Lies – Die Lügen der Fotografie“. Die offene Ausschreibung richtet sich an Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Kulturinstitute, Fach- und Hochschulen, Bibliotheken, Archive, Projektinitiativen und andere Akteure der Fotografie mit eigenem Raum in Wien. Programmpartner:innen der FOTO WIEN 2023 können abweichend vom Leitthema einen eigenen Schwerpunkt wählen. Der auf fotowien.at eingerichtete Open Call läuft noch bis 12. Februar; er wird von einer fünfköpfigen Fachjury begleitet.

Die im Rahmen des Europäischen Monats der Fotografie ausgerichtete FOTO WIEN geht 2023 in ihre elfte Runde. Der einstige Insider-Event für Wiens lebendige Fotoszene ist in knapp zwanzig Jahren vereinten Engagements zu Österreichs größtem Festival fotografischer Bilder herangewachsen. Es bietet Programm für ein breites, an Kunst und Zeitgeschehen interessiertes Publikum genauso wie für Fachbesucher:innen. Die Veranstaltung wird mit Mitteln der Kulturabteilung der Stadt Wien gefördert.

„Wie lebendig und vielseitig Wiens Szene für Fotografie ist, dafür ist die FOTO WIEN jedes Mal weithin strahlender Beweis. Das erfolgreiche, die Stadt so bereichernde und internationale Künstler*innen nach Wien lockende Festival spiegelt die Begeisterung für das unsere Zeit so prägende Medium und trägt stark dazu bei, Wien zu einem europäischen Hotspot der Fotografie zu entwickeln“, betont Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, mit Blick auf die kommende Festivalausgabe.



Zur FOTO WIEN 2023 erscheint ein Buch im Steidl Verlag (Hardcover, 208 Seiten, Ende Mai 2023).

Eckdaten FOTO WIEN 2023

1.-30.6.2023

Q21 im Museumsquartier und an verschiedenen Orten der Stadt Wien

Eröffnung: 1.6.2023, 19:00 Uhr

Opening Days: 2.-4.6.2023

Festivalzentrale: Q21 im Museumsquartier

Jury-Mitglieder:

Anja Manfredi, Künstlerin, Leiterin der Schule für künstlerische Photographie Friedl Kubelka, Wien

Walter Moser, Leiter der Fotosammlung der Albertina, Wien

Sabine B. Vogel, Kunsthistorikerin, Kunstkritikerin

Luisa Ziaja, Chefkuratorin Österreichische Galerie Belvedere, Wien, und

Felix Hoffmann, Künstlerischer Leiter FOTO ARSENAL WIEN, FOTO WIEN



Anmeldung, Teilnahmebedingungen und weitere Informationen zum Open Call: www.fotowien.at/de/programm/open-call/

Über FOTO ARSENAL WIEN

FOTO ARSENAL WIEN ist das neue Zentrum für fotografische Bilder und Lens Based Media in Österreich. Von der Stadt Wien im Herbst 2022 initiiert, präsentiert und vermittelt die Institution zeitgenössische Fotografie in allen Erscheinungs- und Verwendungsformen. Der temporäre Standort im Museumsquartier Wien wird Ende 2024 durch eine eigene Ausstellungshalle im Arsenal Gelände abgelöst. Als Plattform organisiert FOTO ARSENAL WIEN auch die FOTO WIEN - Österreichs größtes, biennal veranstaltetes Festival für Fotografie, das im Rahmen des Europäischen Monats der Fotografie (EMOP) stattfindet. Künstlerischer Leiter von FOTO ARSENAL WIEN und FOTO WIEN ist Felix Hoffmann.

Programmbeiträge zur FOTO WIEN 2023 hier einreichen http://www.fotowien.at/de/programm/open-call/

Rückfragen & Kontakt:

Fleur Christine Vitale, MAS

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

FOTO ARSENAL WIEN

Museumsplatz 1

1070 Wien

fleur-christine.vitale @ fotoarsenalwien.at

+43 (0) 699 12195185

+43 (0) 676 3431367