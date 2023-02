Armin Assinger präsentiert am 6. Februar „Die Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ in ORF 2

Quizzen für die gute Sache mit Maria Angelini-Santner, Michael Dangl, Andreas Guenther und Ulrike Mayer

Wien (OTS) - Am Montag, dem 6. Februar 2023, nehmen wieder vier Kandidatinnen und Kandidaten in der „Pomi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ um 20.15 Uhr in ORF 2 in Armin Assingers Quizstuhl Platz. Tänzerin und „Dancing Stars“-Jurorin Maria Angelini-Santner, Schauspieler und Autor Michael Dangl, Schauspieler Andreas Guenther sowie Singer-Songwriterin und Psychologin Ulrike Mayer spielen mit logischem Denken, Wissen und Hausverstand – sowie dem taktisch guten Einsatz ihrer je drei Joker – um jeweils bis zu 75.000 Euro für den guten Zweck. Die Gewinne bei dieser Ausgabe werden von SPAR Österreich und Magna International zur Verfügung gestellt.

Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen in gewohnter Manier bis zu 15 herausfordernde Quizfragen beantworten. Unter anderem:

Den Beginn welches Songs hat man wohl falsch verstanden, wenn man „Alle lieben Mirko, where are you from“ singt?

A: We Are the Champions

B: Born in the U.S.A.

C: You Sexy Thing

D: Crocodile Rock

Tänzerin und „Dancing Stars“-Jurorin Maria Angelini-Santner: „Ich habe ein Allgemeinwissen, aber sicher nicht das perfekte – das hat keiner. Ich werde mein Bestes geben und hart kämpfen.“ Ihre Stärken und Schwächen: „Ich bin bei Geschichte und solchen Dingen eher schwach. In Richtung Sport bin ich eher stark, aber ich glaube, es ist auch Glückssache, welche Fragen man kriegt. Ich bin gespannt, welche Fragen ich erwische und wie es läuft.“ Auf die Frage, ob sie eine Zockerin ist, antwortet sie: „Man muss ein bisschen überlegen, weil es um den guten Zweck geht. Grundsätzlich bin ich schon eine, die schnell antwortet und sich denkt: ‚Probieren wir es. Was soll großartig passieren?‘. Aber heute versucht man, möglichst viele Fragen zu ‚überleben‘, damit man eine gewisse Summe für den guten Zweck sammelt – da ist die Priorität anders gesetzt.“

Was dachte Schauspieler und Autor Michael Dangl, als er gefragt wurde, ob er an der „Promi-Millionenshow“ teilnehmen möchte? „Es ist eine Frage, die man sich selbst schon manchmal ähnlich gestellt hat – Was wäre wenn? Und ich glaube, es geht jedem ähnlich. Dass man sich prinzipiell freut und gleichzeitig aber die berühmte Befürchtung hat, es kommen Fragen, bei denen jeder sagt, das müsste er jetzt eigentlich wissen – und dann sitzt man da und in der Aufregung weiß man es nicht.“ Möchte er zocken? „Ich überlasse das ganz dem Gefühl, aber mein Instinkt geht schon in Richtung zocken. Das ist mir im Leben auch nicht immer so gut bekommen, dass ich im Zweifelsfall immer ein bisschen unvorsichtig bin, aber es entspricht meiner Natur – und meiner Philosophie auch ein bisschen.“ Schaut er gerne Quiz-Shows? „Lustigerweise schaue ich gerade so etwas wie die ‚Millionenshow‘ eher als ein Fernsehspiel oder einen Film, den ich aus anderen Gründen vielleicht sehen sollte, weil es für mich etwas Entspannendes hat.“

Schauspieler Andreas Guenther: „Ich bin verdammt nervös, weil ich Prüfungssituationen – das ist ja fast eine Prüfung – einfach nicht mag. Vielleicht drehe ich es in der Show auch um und werde dem Herrn Assinger ein paar Fragen stellen.“ Ist er ein Zocker? „Also wenn es um meine Kohle gehen würde, würde ich vollgas zocken. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber hier geht es ja um den guten Zweck und da würde ich nicht zocken. Ich wünsche mir, dass ich die 10.000 erreiche. Es wäre super, wenn ich mehr erreiche, aber lieber 10.000 als auf 500 zurückfallen.“ Über Quizshows sagt er: „Ich schaue das schon ganz gerne an. Zu Hause auf dem Sofa weiß man immer alles, da ist man immer der Schlauste. Ich habe immer gesagt, auf so einem Stuhl zu sitzen – da gehört echt Mut dazu. Ich habe heute Nacht nicht geschlafen, weil ich so nervös bin.“

Singer-Songwriterin und Psychologin Ulrike Mayer über die „Promi-Millionenshow“: „So eine Anfrage wünscht man sich, weil es ein bisschen wie ein Ritterschlag ist. Aber man hat gleichzeitig eine irrsinnige Angst, sich zu blamieren.“ Ihre Stärken: „Ich bin ausgezeichnet in Rechtschreibung und Beistrichsetzung – meine Mama ist Deutsch- und Beratungslehrerin. Als Lehrertochter hat man schon ein bisschen einen anderen Druck, weil ich ein irrsinniges Streberlein in der Schule war. Und jetzt sitzt man natürlich auf dem heißen Stuhl und möchte für sich selbst das Beste geben.“ Ihr Ziel:

„Ich würde gerne die zweite Sicherheitsstufe erreichen – das wären die 10.000. Aber 50.000 wären natürlich schon auch fesch – oder mehr.“ Möchte sie viel riskieren? „Ich bin Steinbock – also ein ziemlicher Sicherheitsfanatiker und ich zocke sicher nicht.“

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“

Auch bei der ORF-„Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ umfasst der Fragenbaum wieder 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht bis zur 75.000-Euro-Frage. Insgesamt könnten die vier Kandidatinnen und Kandidaten somit 300.000 Euro für LICHT INS DUNKEL erspielen. Als Unterstützung stehen den Promis wie gewohnt der 50:50-Joker, der Kandidaten-Joker und der Telefon-Joker zur Verfügung.

