Neuer Geschäftsführer für UBIT-Akademie incite

Andreas Schweighofer kümmert sich seit Anfang 2023 mit seinem Team um Aus- und Weiterbilungsangebote für Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT

Wien (OTS) - incite, die Aus- und Weiterbildungsakademie des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) der Wirtschaftskammer Österreich hat seit Anfang 2023 mit Andreas Schweighofer einen neuen Geschäftsführer. Schweighofer war zuvor 16 Jahre in der Modul University Vienna in unterschiedlichen leitenden Funktionen tätig. Als Experte im Bildungsmanagement, insbesondere in Campus- und Programmentwicklung sowie Erwachsenenbildung, gewinnt die UBIT-Akademie incite mit ihm einen versierten Profi, der den Erfolgskurs mit einem Bildungsangebot auf Top-Level fortsetzen und ausbauen wird. Schweighofer wird sich mit dem incite-Team mit Caroline Eder, Ulrike Fuchshuber, Sandra Gassner, Patrick Halper, Jakob Lechner, Nadia Mürwald und Zuzana Rajcsányi-Buchtová nun den Agenden rund um berufsbegleitende Weiterbildungen, maßgeschneiderte MBA-Programme und internationale Zertifizierungen widmen. UBIT-Fachverbandsobmann Alfred Harl dazu: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Andreas Schweighofer, um neue Impulse für die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung unserer Mitglieder zu setzen. Mit den incite-Kursen und incite-Zertifikaten, die Qualität international ausweisen, wappnen wir Unternehmerinnen und Unternehmer für die Herausforderungen der Zukunft.“ (PWK034/ES)

Bilder stehen hier zum Download zur Verfügung: https://www.transferxl.com/download/08jVgq81X7V9jz

Bild 1: incite-GF Andreas Schweighofer

Bild 2 (v.l.n.r.): UBIT-Obmann Alfred Harl, Ulrike Fuchshuber, Zuzana Rajcsányi-Buchtová, Carolin Eder, Jakob Lechner, Nadia Mürwald, incite-GF Andreas Schweighofer, Patrick Halper, Sandra Gassner und UBIT-GF Helga Tieben

