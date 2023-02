Frauen-Mentoring-Programm unterstützt Logistikerinnen der Zukunft

Mentoring-Programm des DamenLogistikClub in Kooperation mit der FH des BFI Wien erfolgreich gestartet

Wien (OTS) - Unter dem Titel „DamenLogistikMentoring“ (DLM) startet das erfolgreiche Mentoring-Programm des DamenLogistikClub in Kooperation mit der FH des BFI Wien in die zweite Runde. Ziel: Junge Frauen in der Logistikbranche beim Berufseinstieg und Aufstieg in Führungspositionen zu unterstützen.

Mit dem Kick-Off-Event am 26. Jänner 2023 erfolgte der Startschuss für eine weitere Runde des Mentoring-Programms, das der DamenLogistikClub (DLC) gemeinsam mit den Studiengängen Logistik und Transportmanagement der FH des BFI Wien 2020 erstmals ins Leben gerufen hat. Im Rahmen des 18-monatigen Programms werden erfahrene Mentorinnen aus den Reihen des DamenLogistikClub Studentinnen und Absolventinnen bei der Planung und Gestaltung ihrer beruflichen Laufbahn in der Logistikbranche unterstützen.

„Unsere Branche ist nach wie vor männerdominiert, in Sachen Chancengleichheit gibt es großen Aufholbedarf. Hier setzen wir an – und helfen jungen Frauen, ihre Kompetenzen zu erkennen, zu entwickeln und bei der Berufsplanung gezielt einzusetzen“ , so Doris Pulker-Rohrhofer, DLC-Vorständin und technische Geschäftsführerin des Hafen Wien.

Beim Kick-Off-Event in der FH des BFI Wien lernten sich die zehn neuen Mentoring-Paare nicht nur in angenehmer Atmosphäre kennen, sondern profitierten auch von interessanten Vorträgen und Inputs. So sprach etwa Lisa Tomaschek-Habrina (Businesscoach und Psychotherapeutin) zum Thema „Sideffects of Mentoring“ und DLC-Vorstandsmitglied Beate Färber-Venz (Eigentümerin, Venz Logistik) interviewte Karin Zipperer (Geschäftsführerin, VOR GmbH) und Nadine Adensam (Leiterin Competence Center City Logistik, WLB GmbH) – ein erfolgreiches Mentoring-Paar des ersten Durchgangs – zu ihren Erfahrungen.

Zahlreiche Benefits für Mentees und Mentorinnen

„Junge Frauen müssen in der Logistikbranche besonders in ihrem selbstbestimmten Auftreten bestärkt werden. Um langfristig erfolgreich zu sein, ist es wichtig, sich selbst und die Umwelten laufend zur reflektieren“ , so Mentorin Petra Höfinger, DLC-Vorstandsmitglied und Geschäftsführerin der ART for ART Theaterservice GmbH. Mentoring spielt dabei eine bedeutende Rolle: Dass Personen, die von Mentor:innen begleitet werden, erfolgreicher im Beruf sind, belegen zahlreiche Studien. „Die individuelle Förderung der Fähigkeiten und Kompetenzen unserer Mentees steht bei DLM im Vordergrund – und das erleichtert die berufliche Weiterentwicklung ungemein“ , betont das Vorstandsteam des DLC unisono. Die DLM-Mentees können zudem gratis an allen Events des DamenLogistikClub teilnehmen und dabei auch über das Programm hinaus wertvolle Kontakte in der Branche knüpfen.

„Neben dem Erwerb des Fachwissens ist es stets auch unser Anliegen, das Selbstbewusstsein junger Absolventinnen zu stärken und sich beim Jobeinstieg nicht von überholten tradierten Geschlechterrollen verunsichern zu lassen. Das Frauen-Mentoring-Programm rundet die Ausbildung unserer Logistik-Studierenden dahingehend durch einen intensiven Austausch mit Expertinnen aus der Praxis ab und ist gleichzeitig eine gute Starthilfe für den Aufbau eines professionellen Netzwerks in der Logistik-Branche“ , betonen Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien und Sandra Eitler, Fachbereichsleiterin Transport und Verkehr im Studiengang Logistik und Transportmanagement. Mehrwert bietet das Programm aber auch für die Mentorinnen: Etwa durch den bereichernden Austausch mit jungen Kolleginnen, die Möglichkeit, den eigenen Führungsstil zu reflektieren und zu verbessern sowie die Chance, Nachwuchskräfte und junge Talente zu finden.

Bewährtes Erfolgskonzept

Bereits 2020 erfolgte der erste Durchgang des Mentoring-Programms – mit sehr positiver Bilanz. Mittlerweile sind alle neun Mentees erfolgreich in ihren Logistik-Berufen gelandet. Eine davon ist Eva Burjan, Absolventin der FH des BFI Wien und seit 2021 Teamleiterin in der Hafen Wien-Tochter Terminal Sped GmbH. Für sie war es vor allem der persönliche Austausch, von dem sie als Mentee profitierte – und der so manche Unsicherheit im Berufsleben aus dem Weg räumte: „Die Erfahrung, die eine Mentorin mitbringt, ist Gold wert. Durch das Mentoring-Programm habe ich die nötige Unterstützung bekommen, um mich weiterzuentwickeln und Chancen zu erkennen. Jede junge Frau bräuchte eine Mentorin an ihrer Seite!“





Über den DamenLogistikClub

Der DamenLogistikClub ist das Netzwerk für Frauen in der Logistik. Als Plattform zum Austausch und zur Vernetzung konzentriert sich der DLC auf die Förderung junger und erfahrener Logistikerinnen. Über 100 österreichische Entscheidungsträgerinnen aus der Transport und Logistikbranche, Logistikerinnen aus Industrie und Handel sowie Gestalterinnen in öffentlichen Institutionen zählen zu den Mitgliedern.

Über die Fachhochschule des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sieben Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und drei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance an. Die Bachelor- und Master-Studiengänge Logistik und Transportmanagement zählen seit vielen Jahren zur führenden hochschulischen Logistik-Ausbildung in Österreich.

Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten sowie Blended Learning-Angebote ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischem Niveau. Seit 2017 ist die FH des BFI Wien Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN, zählt zu den Gründungsmitgliedern des Bündnis Nachhaltige Hochschulen und wurde im Juni 2022 von dem Bundesministerium für Klimaschutz und dem Bundesministerium für Bildung mit zwei Sustainability Awards ausgezeichnet.

