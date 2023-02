Wien übernimmt den Vorsitz des Ländernetzwerks Weiter.Bildung

Das Highlight des Jahres wird der Monat der Wiener Erwachsenenbildung im September 2023 unter dem Motto „Bildung verbindet“

Wien (OTS) - Im Jahr 2023 übernimmt Wien vom Burgenland den Vorsitz des Ländernetzwerks Weiter.Bildung. Auch im Jahr des Wiener Vorsitzes ist es erklärtes Ziel, Erwachsenenbildung und den Austausch von Bildungseinrichtungen weiter zu stärken. Im April findet das erste Treffen des Ländernetzwerks Weiter.Bildung statt, an dem alle Bundesländer teilnehmen. Ziel ist auch hier der Austausch und die gegenseitige Information. Dabei werden Vertreter*innen der regionalen Netzwerke sowie der Ämter und Behörden erwartet. Das Highlight des Jahres wird der Monat der Wiener Erwachsenenbildung (MdWEB) unter dem Motto „Bildung verbindet“ im September sein.

„Bildung darf im Erwachsenenalter nicht aufhören. Es ist uns wichtig, dass alle, die Weiterbildung brauchen, das passende Angebot finden. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dem Thema Erwachsenenbildung – in all seinen Facetten – in der Öffentlichkeit mehr Wirksamkeit zu geben. Das Netzwerk identifiziert und diskutiert wichtige thematische Strömungen der Erwachsenenbildung“, so Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr zum Jahr der Erwachsenenbildung in Wien.

Ein starkes Wiener Netzwerk

In Wien haben Erwachsenenbildungseinrichtungen in Vorbereitung auf das Vorsitzjahr bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres begonnen, unter Federführung der Abteilung Stadt Wien – Bildung und Jugend, ein regionales Netzwerk mit dem Namen „Netzwerk Erwachsenenbildung Wien“ zu knüpfen.

„Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, dass sich nun auch in Wien Erwachsenenbildungseinrichtungen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen haben“, so die Initiatorin Daniela Piegler von der Stadt Wien – Bildung und Jugend.

„Wir haben uns 2023 viel vorgenommen“, erklärt Angelika Neuner, Albert Schweitzer Haus - Forum der Zivilgesellschaft. „Interessierten an Erwachsenenbildungsangeboten möchten wir die vielfältige Angebotspalette in Wien näherbringen. Zielgruppe sind dabei alle Wiener und Wienerinnen. Um allen einen leistbaren Zugang zur Bildung zu ermöglichen, geben wir Überblick hinsichtlich Fördermöglichkeiten für den und die Einzelne."

Ein weiterer Fokus liegt auf der Vernetzung der Einrichtungen. Wichtig dabei ist der fachliche Austausch der Einrichtungen und der Know-how Transfer. Erwachsenenbildungseinrichtungen haben oft große Herausforderungen zu meistern.

„Das Netzwerk wird sich in diesem Jahr damit beschäftigen, einen Ort zu schaffen, wo aktuelle Herausforderungen diskutiert, Good-Practice-Beispiele weitergegeben oder gemeinsame Strategien erarbeitet werden“, so der Geschäftsführer des Netzwerkpartners Wiener Volkshochschulen GmbH, Herbert Schweiger und weiter: „Unser Ziel ist, dass davon auch Erwachsenenbildungseinrichtungen profitieren, die nicht Teil des Netzwerks sind.“

Das Netzwerk wird gegebenenfalls zu aktuellen Entwicklungen Position beziehen und gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten.

Bildung verbindet – in Wien und in Österreich

Im Zuge der Vorsitzführung im Ländernetzwerk Weiter.Bildung kann das vorsitzführende Bundesland Akzente in der Erwachsenenbildung setzen. Das Highlight des Jahres in Wien wird der Monat der Wiener Erwachsenenbildung (MdWEB) im September bilden. Hier bekommen Wiener Erwachsenenbildungseinrichtungen die Möglichkeit, ihre Angebote zu präsentieren. Ziel ist es, den Wiener*innen Bildungschancen aufzuzeigen und sie zu beraten. Es werden kostenlose Schnupperveranstaltungen angeboten. Das Motto des Aktionsmonats ist „Bildung verbindet“.

„Erwachsenenbildung ist lebensbegleitendes Lernen. Sie dient dazu, Menschen persönlich oder beruflich weiter zu bringen. Gerade der Austausch in einer Kursgruppe, das Weiterdiskutieren nach einem Vortrag kann zur Meinungsbildung und zu mehr Wissen beitragen. Auch eine Führung, eine Online-Stunde oder ein Sachbuch zu lesen fällt unter Erwachsenenbildung. Das Netzwerk möchte dies vermehrt aufzeigen und die Wiener*innen dafür begeistern und Bildung mit Freude und auch Spaß vermitteln“, sagt Georg Radlmair, Katholisches Bildungswerk der Erzdiözese Wien.

Ländernetzwerk Weiter.Bildung

Das Ländernetzwerk ist ein Zusammenschluss der neun Netzwerke der Erwachsenenbildung in den Bundesländern, des öffentlichen Büchereiwesens sowie der zuständigen Vertreter*innen aus den Ämtern der Landesregierungen.

Das Österreichische Ländernetzwerk setzt sich für die Belange der Erwachsenenbildung und öffentlichen Büchereiwesens in Österreich ein, betreibt intensiven Informationsaustausch mit den Ämtern der Landesregierungen, dem Bund, der KEBÖ (Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs), den Einrichtungen der Europäischen Union und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung und öffentlichen Büchereiwesens in Österreich.

Den Vorsitz führt jeweils für ein Jahr die Vertreter*innen eines Bundesländernetzwerks nach dem Rotationsprinzip. 2022 hatte das Burgenland den Vorsitz. 2024 wird Kärnten den Vorsitz übernehmen.

