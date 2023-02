Musical Mamis & Papis 2023: Musik und Comedy für den guten Zweck

Wien (OTS) - Am 3. Mai 2023 bitten die „Musical Mamis & Papis“ wieder zu einem Benefizabend ins Wiener Metropol. Der Erlös kommt YoungMum zugute, einer Einrichtung zur Begleitung schwangerer Teenager im St. Josef Krankenhaus Wien.

Pop, Musical und Kabarett: Bei der Benefizveranstaltung „Musical Mamis & Papis“, die am 3. Mai 2023 im Wiener Metropol stattfindet, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der einzigartige Benefizabend findet bereits zum 16. Mal statt, und auch für dieses Jahr konnten wieder viele Sänger*innen und Kabarettist*innen gewonnen werden. Mit dabei sind unter anderem „Mamis“ wie Monika Ballwein, Shlomit Butbul, Aida Loos oder Marika Lichter und „Papis“ wie Martin Berger und Martin Bermoser. Durch den Abend führen Christian Strasser und Valentin Kreuzer; für die Organisation zeichnen Petra Kreuzer und Suzanne Carey verantwortlich. Alle Künstler*innen treten kostenlos auf, um YoungMum, eine Einrichtung zur Begleitung schwangerer Teenager im St. Josef Krankenhaus Wien, zu unterstützen.



Begleitung in einer schwierigen Zeit



Seit nunmehr 20 Jahren erhalten schwangere Teenager-Mütter bei YoungMum medizinische und soziale Begleitung in der Zeit der Schwangerschaft und Geburt, bis hin zum ersten Geburtstag des Babys. Hebammen, Gynäkolog*innen, Psycholog*innen sowie Sozial- und Rechtsberater*innen bieten den jungen Frauen Unterstützung in einer Zeit, die mitunter besondere Herausforderungen mit sich bringt. „Manche von ihnen haben keinen Rückhalt in der Familie, oft müssen sie die Schule oder Ausbildung abbrechen, und auch gesellschaftlich weht ihnen in vielen Situationen Gegenwind entgegen“, beschreibt Hebamme Birgit Krenauer, BSc die Lebenssituation der jungen Frauen. Bei YoungMum finden sie Unterstützung für viele Fragestellungen; die Leistungen sind für die Frauen unentgeltlich. Im Jahr 2022 wurden mehr als 120 junge Frauen betreut. „Damit diese Leistungen erbracht werden können, sind wir jedoch auf Spenden angewiesen“, so Krenauer. Die traditionelle Benefizveranstaltung „Musical Mamis & Papis“ trägt einen Teil zur Finanzierung bei.



Musical Mamis & Papis 2023

Zeit: Mittwoch, 3. Mai 2023, 20 Uhr

Ort: . Wiener Metropol, 1170 Wien, Hernalser Hauptstraße 55

Tickets: Wiener Metropol (wiener-metropol.at) oder tickets @ wiener-metropol.at oder T: +43 1 / 407 77 407

Eintritt: 35,- Euro



Das genaue Programm und Fotomaterial unter https://www.sjk-wien.at/ueber-uns/presse/presseaussendungen/ bzw. www.vinzenzgruppe.at/presse



Fotohinweis:

Bild 1: Schon viele Male dabei: Monika Ballwein

Bild 2: Shlomit Butbul sorgt für gute Stimmung.

Bild 3: Marika Lichter engagiert sich seit vielen Jahren für YoungMum.

Bild 4: Ein Fixpunkt jeder Veranstaltung: das gemeinsame Schlusslied der „Musical Mamis & Papis“

Fotocredit für alle Bilder: St. Josef Krankenhaus Wien / Fotografin: Heidrun Henke



Rückfragen & Kontakt:

St. Josef Krankenhaus GmbH

Pressestelle

T: +43 1 87844-4580

pr @ sjk-wien.at