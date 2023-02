Platz 1 für ORF RADIO OBERÖSTERREICH

379.000 Hörerinnen und Hörer während der Woche

Linz (OTS) - In Zeiten, in denen viele das Gefühl haben, dass „nichts mehr so ist, wie es war“, wo Sicherheit, Verlässlichkeit und Vertrauen wichtiger denn je sind, kann ORF RADIO OBERÖSTERREICH mit einem großen Vertrauensbonus punkten. Der aktuelle Radiotest für das Gesamtjahr 2022 (2022_4) bestätigt: Kein anderes regionales Radioprogramm wird so gerne, so lang und von so vielen Menschen in Oberösterreich gehört wie ORF RADIO OBERÖSTERREICH.

Knapp 380.000 Menschen hören während der Woche jeden Tag ORF RADIO OBERÖSTERREICH (Mo. – Fr., 10+ im Verbreitungsgebiet). Mit einer Tagesreichweite von 25,3 % hört jede/r Vierte in Oberösterreich täglich ORF RADIO OBERÖSTERREICH (Mo. – Fr., 10+). Damit hat das Radioprogramm aus dem ORF-Landesstudio Oberösterreich nahezu doppelt so viele Hörerinnen und Hörer wie der erfolgreichste private Mitbewerber. Mit einem Marktanteil von 25 % bleibt ORF RADIO OBERÖSTERREICH klarer regionaler Marktführer.

Besonders erfreulich ist der Reichweiten-Zuwachs in der Gruppe der jungen Hörerinnen und Hörer, in der es ein Plus von 1,6 Prozentpunkten gibt (Mo. – Fr., 14 – 49).

Der aktuelle Radiotest weist auch aus, dass kein anderer regionaler Radiosender in Oberösterreich länger gehört wird. Das zeigt sich besonders deutlich in der Zielgruppe der Hörerinnen und Hörer 35+. Hier bleibt ORF RADIO OBERÖSTERREICH mit einem Marktanteil von 32 % knapp vor Hitradio Ö3 am erfolgreichsten (Mo. – Fr., 35+).

„Wir haben im letzten Jahr an vielen Schrauben gedreht, um unseren Hörerinnen und Hörern ein noch besseres, verlässliches, unterhaltsames Radioprogramm bieten zu können. Dass wir dafür mit einem sehr guten Zeugnis belohnt werden, freut uns sehr und spornt uns für all das an, was wir 2023 geplant haben. Regionaler Marktführer in Oberösterreich zu sein, ist eine große Verantwortung, der wir uns jeden Tag gerne stellen. Im Namen des Teams bedanke ich mich für das große Vertrauen, das uns jeden Tag entgegengebracht wird“, so ORF-Landesdirektor Klaus Obereder.

Generell bleibt die Radioflotte des ORF in Oberösterreich mit einem Marktanteil von 70 % (Mo. – So., 10+) und einer Tagesreichweite von 62,2 % weitgehend stabil. Dass 6 von 10 Hörerinnen und Hörern bei einem immer stärker werdenden Mitbewerber-Markt eines der ORF-Programme hören, ist ein sehr gutes Zeugnis.

Ein erfolgreiches Jahr war 2022 einmal mehr auch für die tägliche regionale Fernseh-Informationssendung „Oberösterreich heute“. Sie liegt in den Zuschauerzahlen österreichweit im Spitzenfeld mit einem Marktanteil von 54 % (Mo. – So.). Das sind im Schnitt 183.000 Zuseherinnen und Zuseher täglich.

Auch die Online-Redaktion des ORF-Landesstudios Oberösterreich freut sich mit den umfangreichen digitalen Inhalten auf ooe.ORF.at weiterhin über starke Zugriffszahlen. Seit Herbst bietet die Audioplattform „ORF Sound“ außerdem einen zusätzlichen digitalen Ausspielweg für die Inhalte von RADIO OBERÖSTERREICH.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Oberösterreich

Landesdirektion

+43 (0)732/6900-24211

landesdirektion.ooe @ orf.at

ooe.ORF.at