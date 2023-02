die Berater gewinnt in der Kategorie „Informationstechnologie“ im Seminaranbieter-Ranking 2023 des Industriemagazins!

Ein toller Start ins Jubiläumsjahr – seit 25 Jahren Ihr verlässlicher Partner in der Erwachsenenbildung.

Wir sind seit 25 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig und beschäftigen uns seit Langem unter anderem mit den Themen der Informationstechnologie und deren Auswirkungen. Natürlich geht es in erster Linie um Innovation und die Implementierung von Tools, die gerade während der letzten drei Jahre zu wichtigen Bestandteilen in den meisten Branchen wurden. Der wesentliche Faktor bleibt jedoch immer die Art der Wissensvermittlung und das Eingehen auf die jeweiligen Lernbedürfnisse der einzelnen Zielgruppen. Daher setzen wir nach Feststellung des Bildungsbedarfs in Unternehmen und Organisationen zunächst auf die Planung des Lerntransfers. Dies ist insbesondere im Bereich der Informationstechnologie kein triviales Thema, sondern unabdingbar für eine nachhaltige Wissensvermittlung. Mag. Martin Röhsner, Geschäftsführer von die Berater

Wien (OTS) - Im Dezember 2022 befragte das Industriemagazin 250 HR Verantwortliche / Entscheider zum Besuch von Seminaren in österreichischen Unternehmen. Parallel dazu erfolgte die Befragung von 250 SeminarbesucherInnen. Die Ergebnisse zeigen, dass speziell KundInnen von die Berater Seminare und Trainings als positiven Beitrag zur Mitarbeiterbindung sehen.

Die Freude über den Gewinn der Kategorie „Informationstechnologie“ ist im Unternehmen natürlich sehr groß. Auch der 2. Platz in der Kategorie „Führung und Strategie“ und das Top-10-Ergebnis bei „Sprachen“ sind eine tolle Auszeichnung für die engagierte Arbeit der MitarbeiterInnen.

Wir sind seit 25 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig und beschäftigen uns seit Langem unter anderem mit den Themen der Informationstechnologie und deren Auswirkungen. Natürlich geht es in erster Linie um Innovation und die Implementierung von Tools, die gerade während der letzten drei Jahre zu wichtigen Bestandteilen in den meisten Branchen wurden. Der wesentliche Faktor bleibt jedoch immer die Art der Wissensvermittlung und das Eingehen auf die jeweiligen Lernbedürfnisse der einzelnen Zielgruppen. Daher setzen wir nach Feststellung des Bildungsbedarfs in Unternehmen und Organisationen zunächst auf die Planung des Lerntransfers. Dies ist insbesondere im Bereich der Informationstechnologie kein triviales Thema, sondern unabdingbar für eine nachhaltige Wissensvermittlung.

Investitionen in die Weiterbildung der eigenen Belegschaft gehören zu den wesentlichsten Erfolgsparametern, die immer wichtiger werden. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen und sehen diese als Bestätigung für unseren Zugang zur differenzierten Wissensvermittlung.

Rückfragen & Kontakt:

die Berater Unternehmensberatungs GmbH

Philipp Röhsner

p.roehsner @ dieberater.com

0664 80445700

www.shop.dieberater.com

www.online-lernen.live