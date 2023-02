Radio Niederösterreich weiterhin meistgehörtes regionales Angebot im Bundesland

St. Pölten (OTS) - Trotz starker Konkurrenz im Sendegebiet steht Radio Niederösterreich wieder an der Spitze der Regionalsender im Bundesland. Das zeigt der aktuelle Radiotest. Im Beobachtungszeitraum Jänner 2022 bis Dezember 2022 wurden zwar Rückgänge verzeichnet, Radio Niederösterreich hat aber gegenüber seinen Mitstreitern weiterhin die Nase vorn. In der Kernzielgruppe der über 35-Jährigen ist der Marktanteil (Montag - Freitag) von 31 auf 29 % gesunken – im Vergleich dazu liegt der Marktanteil der stärksten privaten Konkurrenten in dieser Zielgruppe in Niederösterreich bei 7 %.

Der Marktanteil von Radio Niederösterreich in der Gesamtbevölkerung ab zehn Jahren (Montag bis Freitag) liegt aktuell bei 23 %. Damit entfallen 23 von 100 gehörten Minuten im Bundesland auf Radio Niederösterreich. Im Wochendurchschnitt von Montag bis Freitag erreicht Radio Niederösterreich derzeit täglich 438.000 Hörerinnen und Hörer im Verbreitungsgebiet (davon 317.000 in Niederösterreich).

Trotz Rückgängen führend im Bundesland in der Kernzielgruppe 35plus

Radio Niederösterreich ist weiterhin der meistgehörte Regionalsender bei der wichtigsten Zielgruppe der über 35-Jährigen. Die Tagesreichweite Montag bis Freitag liegt aktuell bei 27,1 % (-3,2 Prozentpunkte zum Vergleichszeitraum 2021) und der Marktanteil bei 29 % (-2 Prozentpunkte). Der Marktanteil von Radio Niederösterreich ist daher vier Mal höher als bei den erfolgreichsten Privatsendern im Bundesland in dieser Zielgruppe (aktuell 7 %).

ORF-Sender weiterhin am beliebtesten in Niederösterreich

Im Beobachtungszeitraum (Jänner 2022 bis Dezember 2022) entfallen in Niederösterreich 73 von 100 gehörten Radiominuten auf das Programmangebot des ORF (bei Personen ab 10 Jahren, Montag bis Freitag). Trotz eines Rückgangs des Marktanteils von 3 Prozentpunkten bleiben die ORF-Sender damit meistgehört in Niederösterreich.

Bei den über 35-Jährigen liegt der Marktanteil aller ORF-Radios in Niederösterreich bei derzeit 79 % (Montag bis Freitag). Trotz des Rückgangs von 3 Prozentpunkten zum Vergleichszeitraum 2021 ist dieser Wert vier Mal höher als der aktuelle Wert aller privaten Mitbewerber zusammen (deren Marktanteil im aktuellen Beobachtungszeitraum in Niederösterreich bei 19 % liegt).

