Alternative Stadtansichten: Das 2. Bussi, Wien-Postkarten-Set ist da

Wien (OTS) - Seit Juni 2021 wurden über das urbane Postkarten-Label Bussi, Wien knapp 20.000 alternative Ansichtskarten aus Wien verkauft. Jetzt ist ein neues Set des kreativen Projekts aus Meidling mit dem klingenden Namen „Gemischter Satz“ erschienen. Sujets wie „Falco lebt“, ein in die Jahre gekommenes Prater-Autodrom oder ein pistaziengrünes Schanigarten-Ensemble versprühen den Charme vergangener Tage. Erhältlich ist das neue Set in ausgesuchten Museumsshops, Buchhandlungen, Hotels sowie im Einzelhandel oder online.

Bussi, Wien zeigt auch mit seinem 2. Postkarten-Set die schön-schiachen Seiten der Hauptstadt: alternative Ansichten abseits der touristischen Trampelpfade. „Wien ist nach wie vor eine Fundgrube für originelle Motive. An jeder Ecke lassen sich Schätze entdecken, die ich fotografisch konserviere. Wie wesentlich das ist, zeigt die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Sujets des 1. Sets so nicht mehr existiert“, so Claudia Stegmüller, Mitbegründerin von Bussi, Wien.

Gemischter Satz – das neue Set

Das neue Bussi, Wien-Set „Gemischter Satz“ umfasst wieder 10 Postkarten aus den unterschiedlichsten Wiener Gemeindebezirken, die wie gewohnt – der Name ist Programm – mit viel Liebe selektiert wurden. Dieses Mal sind die beiden Label-Betreiber:innen Claudia Stegmüller und Michel Attia im 2., 3., 7., 10., 12. und 15. Hieb fündig geworden.

„Vom ersten Bussi, Wien-Set haben wir unglaubliche 20.000 Postkarten verkauft! Dass unsere alternativen Postkarten so gut bei den Leuten ankommen, hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns darin bestärkt, ein weiteres Set herauszubringen“, meint Michel Attia, Mitbegründer von Bussi, Wien. „Auch im Zeitalter von WhatsApp, Instagram und TikTok möchten Menschen noch analoge Postkarten mit der Schneckenpost verschicken. Es ist etwas sehr Persönliches und Wertschätzendes und wieder in“, ergänzt Claudia Stegmüller.

Umweltfreundlich und nachhaltig

Die der Umwelt zuliebe auf FSC™ zertifiziertem Naturpapier gedruckten Karten verzichten auf jegliche Veredelungen und sind in ausgesuchten Museumsshops, Buchhandlungen, Hotels sowie im Einzelhandel erhältlich. Wien-Fans weltweit können die alternativen Stadtansichten im Postkartenformat außerdem über den Webshop shop.bussiwien.at ordern.

Auch beim Versand bzw. bei der Auslieferung wird auf Nachhaltigkeit gesetzt. Die Verpackung besteht großteils aus recyceltem Papier bzw. Karton, die Lieferungen an Handelskund:innen werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf dem Fußweg zugestellt.

Made in Vienna with Love

Bei der Produktion wird ausschließlich mit regionalen Anbieter:innen zusammengearbeitet. Mittlerweile komplettiert das Sortiment außerdem ein Beutel aus fairer Bio-Baumwolle und für besondere Anlässe gibt es ein Geschenkset bestehend aus 10 Postkarten, einem Kugelschreiber und einem Bio-Baumwollbeutel.





Bussi, Wien ist ein Postkarten-Label aus Wien Meidling, das drei Leidenschaften in sich vereint – die Liebe zu Wien, die Begeisterung für Fotografie und die Faszination für analoge Ansichtskarten. www.bussiwien.at



Michel Attia (Partner und Co-Founder bei Bussi, Wien) ist u.a. Head of Booking & Events bei radio FM4. Außerdem unterrichtet Attia Marketing in der Musikwirtschaft am SAE Institute in Wien. Er ist viel auf Reisen und fotografiert dabei Wichtiges und weniger Wichtiges wie z.B. Street Art, Oldtimer, Events und Fashion. Er lebt in Wien und Hamburg.

Claudia Stegmüller (Partnerin und Co-Founder bei Bussi, Wien) ist freischaffende Fotokünstlerin und lebt in Wien. Sie kann auf diverse Gruppenausstellungen und mehrere Fotopreise zurückblicken. Ihr Fokus liegt auf künstlerischer Fotografie, Minimalismus, Architektur, Street Art und Oldtimern. Außerdem arbeitet sie als Online- und Social-Media-Redakteurin im Kunst- und Kulturbereich.





Kontakt & Info: servus@bussiwien.at

Website: www.bussiwien.at

Webshop: shop.bussiwien.at

Instagram: www.instagram.com/bussi_wien

Facebook: www.facebook.com/bussi.wien



