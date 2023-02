kronehit mit Wachstum!

Wien (OTS) - Der Radiotest 2022_4 weist kronehit gestiegene Reichweiten und stabile Marktanteile aus, mehr als 900.000 Menschen nutzen kronehit werktags als Unterhaltungs- und Informationsmedium. Im Vergleich zum Radiotest 2021_4 steigt die Tagesreichweite in der Zielgruppe 10+ von 908.000 auf 921.000 Hörer:innen und auch in der Werbezielgruppe der 14-49-Jährigen gibt es einen Sprung von 713.000 auf 730.000 Hörer:innen. Damit liegt kronehit auch weiterhin unangefochten auf Platz 1 der Privatsender in Österreich und ist zudem meistgehörtes Privatradio (TRW 14-49, Mo-Fr) in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Tirol und Salzburg.

Geschäftsführer Mario Frühauf, MBA: „In einer sich immer schneller drehenden und von Veränderung geprägten Medienwelt ist kronehit ein stabiler und verlässlicher Partner am Hörer- und Werbemarkt. Wir begleiten unsere Community mit der meisten Musik, positiver Stimmung und relevanten Informationen über diverse Kanäle und Endgeräte (UKW-Streaming-SOM) durch den Tag. Unseren Kunden bieten wir sehr attraktive Zielgruppen, kombiniert mit einer Vielzahl von nationalen, regionalen und digitalen Werbemöglichkeiten.“

„Es ist ein großes Kompliment für das gesamte kronehit Team, dass wir uns nach wie vor über so regen Zuwachs an Hörer:innen freuen dürfen. Es macht mich unglaublich stolz, dass wir mit unserem Programm fast 1 Million Hörer:innen täglich erreichen, besonders in einer Zeit, wo das Ringen um Aufmerksamkeit der Hörer:innen und User:innen immer intensiver wird. Ich gratuliere meinem Team zu dieser Leistung“, so Programmdirektorin Dani Linzer, MBA.

Rüdiger Landgraf, MA MBA: „Auch digital war 2022 für kronehit ein Jahr des Wachstums: 748 Millionen Facebook Impressions stellen einen neuen Rekord dar, 61% Steigerung zum Vorjahr; das Wachstum bei Instagram setzt sich fort, Podcasts und Streams wurden von den Hörer:innen stärker genutzt als zuvor.“

