Radiotest 2022_4: ORF-Radios dominieren weiterhin den Radiomarkt

Wien (OTS) - ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, SOCIAL MEDIA, TELETEXT UND PRINT) BIS DONNERSTAG, 2. FEBRUAR 2023, 12.00 UHR BEACHTEN

Österreicher/innen hören mehr als 3 Stunden Radio pro Tag - Ö3 täglich von Millionenpublikum gehört

Radio bleibt weiter ein Massenmedium und erreicht die Menschen bis tief ins Land hinein. Als täglicher Begleiter erreicht das Radio rund 5,95 Millionen Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren. Täglich hören mehr als 4,62 Millionen der österreichischen Gesamtbevölkerung zumindest ein Angebot aus der ORF-Radioflotte. Alle inländischen Privatradios zusammen erreichen nur rund die Hälfte des täglichen Publikums des ORF.

Insgesamt verbringen die Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren täglich mehr als 3 Stunden (187 Minuten) mit dem Radio, die junge Altersgruppe 14 bis 49 mit 177 Minuten kaum weniger. Damit steigen die Hördauer und die Reichweite des Mediums Radio in dieser großen Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Mit einem Marktanteil von 68 % entfällt die überwiegende Mehrheit der Nutzungszeit weiterhin auf die nationalen und regionalen Radioangebote des ORF, alle inländischen Privatradios zusammen erzielen 29 %. Auch in der werberelevanten Zielgruppe 14-49 entfällt eine klare Mehrheit der Nutzungszeit auf die ORF-Radios.

ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher zu den Ergebnissen des aktuellen Radiotests: „Die verlässliche Information, die ausgezeichnete Unterhaltung und die musikalische Vielfalt der ORF-Radios begeistern täglich 4,62 Millionen Österreicherinnen und Österreicher. Und über neue, digitale Empfangswege steigt die Anzahl der Optionen, Radio zu hören – die Kraft des Radios ist ungebrochen, insbesondere auch bei Personen zwischen 14 und 49 Jahren.“

Ö3 ist ein Hit! Hitradio Ö3 wird von einem Millionenpublikum genutzt und ist damit Marktführer in Österreich: Durchschnittlich hören 2,43 Millionen der Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren täglich Ö3. Als österreichweit empfangbares Programm erreicht Ö3 damit mehr als 2,7-mal so viele Personen wie der stärkste nationale Mitbewerber. Ö3 erzielt einen Marktanteil von 29 %, auf das stärkste nationale Privatradio entfällt mit 8 % Marktanteil etwa ein Viertel der Hördauer von Ö3. 55 Jahre nach seiner Gründung und im 25. Jahr nach dem flächendeckenden Start der Privatradios ist Ö3 mit seinen täglichen Reichweiten unverändert eines der täglich meistgenutzten Medien in Österreich und erreicht mit seinem Programm eine riesige Zielgruppe der Jungen und jungen erwachsenen Menschen in ganz Österreich.

„Ein tolles Jahr für das österreichische Radio!“ kommentiert Ö3-Programmchef Georg Spatt die gestiegene Nutzungsdauer und die noch einmal größeren Reichweiten im Wettbewerbsmarkt. „Gratulation auch an alle Mitbewerber. Und natürlich freue ich mich vor allem über die starke Nr.1-Position von Ö3. Dieser Radiotest belebt die Sinne und das Geschäft“, ergänzt Spatt im Hinblick auf die immer größer werdende Vielfalt am österreichischen Radio- und Audiomarkt.

Ö3 kann seine Reichweite in der werberelevanten Zielgruppe der 14-bis 49-Jährigen sogar auf 35,5 % ausbauen und kommt auf ein tägliches Publikum von 1,41 Millionen. Damit erreicht Ö3 täglich mehr als doppelt so viele 14- bis 49-Jährige wie der stärkste nationale Mitbewerber. Der Marktanteil von Ö3 liegt in dieser hart umkämpften Altersgruppe bei 35 %, damit entfällt mehr als ein Drittel der gesamten Hördauer auf einen einzigen Radiosender.

Den „Wecker“ am Küchenradio beim Frühstück, den Verkehrsfunk im Autoradio, ein Podcast beim Sport, motivierende Sprüche in den Instagram Stories oder sofort via Handy informiert, wenn etwas passiert – das alles ist Ö3. Aber Ö3 ist noch viel mehr: Ö3 bringt die Stars für Konzerte ins Land, Ö3 vernetzt und hilft in Ausnahmesituationen mit sozialen Kampagnen und vermittelt alles, was wichtig und „nice to know“ ist. Kein Wunder, dass Ö3 nicht nur im Radio die Nummer 1 ist, sondern auch in den sozialen Medien: Ö3 hat knapp 130.000 Facebook-Fans mehr als der größte nationale Privatsender und auf Instagram mehr als doppelt so viele Follower und erreicht somit wie kein anderer auch die jungen online-affinen Zielgruppen.

„Ö1 gehört gehört“ – mit seinen ausgezeichneten Sendungen erreicht das Informations- und Kulturradio des ORF täglich 783.000 Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren. Die Tagesreichweite liegt bei 9,8 %, bei Personen ab 35 liegt sie sogar bei 12,6 %. Österreich 1 erzielt einen Marktanteil von 7 % in der Gesamtbevölkerung, bei Personen ab 35 Jahren ist der Marktanteil mit 9 % stabil.

Mehr als 280.000 Österreicherinnen und Österreicher ab 10 fühlen sich „at home“ bei FM4, die Tagesreichweite steigt auf 3,6 %, bei 14-bis 49-Jährigen sogar auf 5,2 %. Der mehrheitlich fremdsprachige Sender mit kulturellem Anspruch wird auch länger gehört: FM4 kann seinen Marktanteil in der Gesamtbevölkerung auf 3 % ausbauen, in der Altersgruppe 14 bis 49 auf 4 %.

So vielfältig wie das Land: Die ORF-Regionalradios sind nahe an den Regionen und seinen Bewohner/innen dran und begeistern damit täglich im Schnitt 2,07 Millionen Österreicher/innen ab 10 Jahren. In der Altersgruppe der ab 35-Jährigen hört jede/r Dritte die ORF-Regionalradios – zum Vergleich: Nur jede/r Vierte hört inländische Privatradios. In jedem Bundesland hören mehr Österreicherinnen und Österreicher das jeweilige ORF-Regionalradio als das Programm des stärksten privaten regionalen Mitbewerbers. Mit einem Marktanteil von 31 % entfallen mehr als 3 von 10 gehörten Radiominuten auf die ORF-Regionalradios, in der Altersgruppe der ab 35-Jährigen liegt der Marktanteil sogar bei 37 %. Damit werden die ORF-Regionalradios auch deutlich länger gehört als alle inländischen Privatradios zusammen.

In der Bundeshauptstadt hören mehr als 780.000 Wienerinnen und Wiener täglich ORF-Radios. Der ORF erreicht damit fast doppelt so viele Personen wie alle inländischen privaten Radios in Wien zusammen. Während der ORF sein tägliches Publikum sogar vergrößern kann, sinkt die Tagesreichweite der inländischen Privatradios – damit dominiert der ORF auch den wettbewerbsintensiven Wiener Radiomarkt.

Anmerkung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Daten des Zeitraums Jänner bis Dezember 2022 (2022_4), als Vergleichszeitraum wird korrekterweise der Zeitraum Jänner bis Dezember 2021 (2021_4) verwendet. Da nur mehr 12-Monats-Bestände vorliegen, ist ein Vergleich mit früheren Halbjahresbeständen, z.B. 1. Halbjahr 2016 nicht zulässig. Alle Reichweiten und Marktanteile beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf Montag-Sonntag und die Altersgruppe „10 Jahre und älter“.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 87 878/18050

isabella.henke @ orf.at