FPÖ – Belakowitsch: Es braucht echte Pensionsanpassungen und keine Einmalzahlungen

Wien (OTS) - „Seit 1992 wird das Pensionsantrittsalter der Frauen an jenes der Männer angepasst. Der aktuellen Novelle fehlt aber etwas ganz Entscheidendes, nämlich, Kindererziehungszeiten anzuerkennen und einzurechnen. Doppel- und Mehrfachbelastungen müssen berücksichtigt werden, denn es ist nicht einzusehen, dass kinderlose Frauen gleich wie Mütter behandelt werden“, so die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch in ihrem Debattenbeitrag.

„Es braucht echte Pensionsanpassungen und keine Einmalzahlungen, die finanziell nichts für die Zukunft der Pensionen beitragen – die Millionen Euro, die dafür aufgewendet werden, kommen beim Bürger einfach nicht an. Es ist weiters auch eine Pensionsentwertung, dass je nach Tag des Pensionsantritts die Renten verschieden an die Inflation angepasst werden. Auch hier vernichtet der grüne Sozialminister Rauch das Geld unserer Pensionisten“, erklärte Belakowitsch, die den Minister noch aufforderte, sozialer zu sein, denn schließlich sei er ja auch Sozialminister.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at