Holzbauoffensive: Flächendeckende Fachberatung für Holzbau in Österreich

Wien (OTS) - Gefördert mit Mitteln des österreichischen Waldfonds startet proHolz Austria ein österreichweites Netzwerk Holzbaufachberatung, das kostenfreie und firmenneutrale Unterstützung für Bauherr:innen, Planer:innen und Behörden zum leichteren Einstieg in den großvolumigen Holzbau bietet.

Holz als Baustoff bringt große Klimaschutz-Vorteile. In einem zweiten Wald aus Holzbauten wird CO2 auf Lebensdauer der Gebäude gebunden, herkömmliche CO2-intensive Baumaterialien werden ersetzt. Mit der angestrebten Klima- und Ressourcenwende wächst das Interesse am Holzbau. Auch technologisch steht ihm nichts mehr im Weg. Der Holzbau ist reif für das mehrgeschossige Bauen und durch den hohen Vorfertigungsgrad besonders präzise und effizient. Große Potenziale eröffnen sich in Städten und Ballungsräumen, bei Wohnbauten, Kindergärten, Schulen, Pflegeeinrichtungen. Aber gerade da fällt die Wahl am Ende oft doch noch nicht auf den Baustoff Holz.

Grund dafür ist mangelndes Wissen bei den Bauentscheider:innen über die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten des Holzbaus sowie über die spezifischen Abläufe. Die Planungs- und Bauprozesse im Holzbau verlaufen wesentlich anders als bei etablierten Bauweisen. Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrads müssen materialspezifische Entscheidungen bereits in der frühen Planungsphase, und nicht erst baubegleitend, getroffen werden.

Mit Fachwissen für Holz entscheiden

Genau hier setzt das neue Angebot des Netzwerks Holzbaufachberatung, das proHolz Austria in Zusammenarbeit mit den proHolz-Organisationen in den Bundesländern eingerichtet hat, an. Qualifizierte Holzbaufachberater:innen – allesamt ausgebildete Baufachleute – informieren und beraten umfassend bereits am Beginn der Meinungsbildung zur Materialentscheidung. Ihr Knowhow orientiert sich an bewährten Holzbaulösungen und wird im Austausch mit wissenschaftlichen Institutionen sowie untereinander stets erweitert. Neben Basisinformation wird auch Beratung zu konkreten Projekten geboten.

Zielgruppe der Beratungen sind Bauherr:innen, Planer:innen und Behörden. Im Fokus stehen Wohnbauten und großvolumige öffentliche Bauten. Beratungsschwerpunkte liegen auf Entwurfsgrundlagen, Planung, Ausschreibung, Brand-, Schall- und Feuchteschutz sowie Technische Gebäudeausstattung. Die Beratungen erfolgen in Projektnähe in den Regionen. Sie sind persönlich und individuell, kostenfrei und firmenneutral.

Zusätzlich zu den Beratungen dienen Webinare, Exkursionen und Dialogveranstaltungen der Vermittlung von Holzbauwissen an die Zielgruppe. Entsprechende Angebote werden ebenfalls im Netzwerk Holzbaufachberatung umgesetzt.

Die Ansprechpersonen im Netzwerk Holzbaufachberatung:

Ing. Bernd Höfferl, MSc

Fachberatung Holzbau Wien – proHolz Austria

+43 664 610 98 95, hoefferl@proholz.at

Valentin Fischer, BA

Fachberatung Holzbau Niederösterreich – proHolz Niederösterreich

+43 664 926 69 82, fischer@proholz.at

Kathrin Bräuer, BSc

Fachberatung Holzbau Steiermark – proHolz Steiermark

+43 664 926 69 85, braeuer@proholz.at

DI Thomas Berger

Fachberatung Holzbau Salzburg – proHolz Salzburg

+43 664 926 69 84, berger@proholz.at

DI Philipp Zingerle

Fachberatung Holzbau Tirol – proHolz Tirol

+43 664 411 57 12, zingerle@proholz.at

DI Kristina Maierhofer

Fachberatung Holzbau Vorarlberg – vorarlberger holzbau_kunst

+43 664 926 69 83, maierhofer@proholz.at

DI Lisa Simader

Fachberatung Holzbau Oberösterreich – proHolz Oberösterreich

(verfügbar ab März 2023)

Alle Infos:

https://www.holzbaufachberatung.at

Kostenfreie & firmenneutrale Holzbaufachberatung www.holzbaufachberatung.at

