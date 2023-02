Studie: WU Executive Academy ist bester Seminaranbieter 2023 in Führung und Strategie

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte insgesamt 500 Personalverantwortliche und Seminarteilnehmer zur Qualität von 86 Fortbildungsanbietern.

Wien (OTS) - Wirtschaftsuniversität Wien, WU Executive Academy führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Führung und Strategie an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt. Unter den 25 Startern in dieser Kategorie machte Wirtschaftsuniversität Wien, WU Executive Academy wie schon im Vorjahr das Rennen, gefolgt von „die Berater“. Platz drei erlangte Business Success.

„2022 war für uns alle erneut ein wirklich besonders herausforderndes Jahr. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt zum dritten Mal in Folge die Nummer 1 beim „Seminaranbieter-Ranking“ des INDUSTRIEMAGAZINS sind“, sagt Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy. „Diese erneute Top-Platzierung ist es eine schöne Bestätigung dafür, dass wir mit unserem Angebot auf jene Themen und Formate gesetzt haben, die Unternehmen und ihre Mitarbeiter - gerade in schwierigen Zeiten – besonders dringend brauchen: praktische Tools und das richtige Knowhow, um die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen von Pandemie und Wirtschaftskrise infolge des Ukraine-Kriegs schnellstmöglich bewältigen zu können.“

Alle Details zum Ranking finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Industriemagazin Redaktion

01/97000-200

www.industriemagazin.at