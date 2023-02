Studie: Controller Institut ist bester Seminaranbieter 2023 in Finanzen, Recht & Controlling

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte insgesamt 500 Personalverantwortliche und Seminarteilnehmer zur Qualität von 86 Fortbildungsanbietern.

Wien (OTS) - Das Controller Institut führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Finanzen, Recht & Controlling an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt. Unter den 6 Startern in dieser Kategorie machte das Controller Institut wie schon im Vorjahr das Rennen, gefolgt von der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Platz drei erlangte die Rechtsakademie MANZ.

„Die erfreulichen Platzierungen des INDUSTRIEMAGAZIN-Rankings der besten Seminaranbieter bestätigen die von uns über die Jahre konsequent verfolgte Strategie, Lernen in Unternehmen aktiv weiterzuentwickeln und über den gesamten Prozess zu begleiten“, sagt Dr. Rita Niedermayr, Geschäftsführerin Österreichisches Controller-Institut. „Dadurch ermöglichen wir Organisationen nicht nur, flexibel, schnell und gezielt zu lernen, sondern vor allem ihren Wandel erfolgreich zu gestalten. Wir werden gerne als erste Adresse für CFO-Bereiche gesehen. Das ist eine einzigartige Kombination. Möglich macht dies unser integriertes Geschäftsmodell bestehend aus Forschung & Entwicklung, Aus- & Weiterbildung, Vernetzung & Community Building sowie Consulting“ so Niedermayr. Alle Details zum Ranking finden Sie hier:

