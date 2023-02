Studie: "die Berater" ist bester Seminaranbieter in Informationstechnologie

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte insgesamt 500 Personalverantwortliche und Seminarteilnehmer zur Qualität von 86 Fortbildungsanbietern.

Wien (OTS) - Das Seminar- und Fortbildungsinstitut "die Berater" führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Informationstechnologie an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt.

Unter den 8 Startern in dieser Kategorie machte "die Berater" das Rennen, gefolgt von der OCG Österreichische Computer Gesellschaft. Platz drei erlangte ADV – Austrian Digital Value Arbeitsgemeinschaft Datenverarbeitung. „Wir sind seit 25 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig und beschäftigen uns seit Langem unter anderem mit den Themen der Informationstechnologie und deren Auswirkungen. Natürlich geht es in erster Linie um Innovation und die Implementierung von tools, die gerade während der letzten drei Jahre zu wichtigen Bestandteilen in den meisten Branchen wurden", sagt Mag. Martin Röhsner, Geschäfstführer von die Berater.



