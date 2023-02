Studie: TÜV AUSTRIA Akademie ist bester Seminaranbieter 2023

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte insgesamt 500 Personalverantwortliche und Seminarteilnehmer zur Qualität von 86 Fortbildungsanbietern.

Wien (OTS) - Die TÜV AUSTRIA Akademie führt das Gesamtranking der besten Fortbildungsangebote Österreichs an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung von insgesamt 86 Anbietern aus allen Bereichen befragt.



Unter den 19 Startern in der Kategorie "Gesamtanbieter" machte wie schon im Vorjahr die TÜV AUSTRIA Akademie das Rennen, gefolgt vom WIFI –Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich. Platz drei erlangte das BFI Berufsförderungsinstitut Österreich.

„Sicherheit, Umwelt, Energie – die Herausforderungen sind enorm“, sagt Christian Bayer, Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Akademie. „In der TÜV AUSTRIA Akademie bilden wir gemeinsam mit unseren Kunden ein krisenfites Experten-Netzwerk. Denn den großen Bildungsbedarf in Green-Tech, Compliance oder IT-Security können wir mit flexiblen, kompakten Bildungsangeboten – in Präsenz, online oder kombiniert – nur gemeinsam schaffen."

