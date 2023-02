Studie: StEP-Up-Akademie ist bester Seminaranbieter 2023 in Produktion und Fertigung

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte insgesamt 500 Personalverantwortliche und Seminarteilnehmer zur Qualität von 86 Fortbildungsanbietern.

Wien (OTS) - Die StEP-Up-Akademie führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Produktion und Fertigung an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt. Unter den 4 Startern in dieser Kategorie machte die StEP-Up-Akademie wie schon im Vorjahr das Rennen, gefolgt vom Center of Lifelong Learning der FH OÖ. Platz drei erlangte Festo Services.

„Es freut uns sehr, dass wir unseren Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen konnten. Unsere Lehrgänge – z.B. Yellow Belts, Green Belts, Black Belts – sind bereits in vielen Unternehmen geforderte Meilensteine auf den Karrierepfaden ihrer Führungskräfte. In angepasster Form kommt unser Qualifizierungsprogramm auch in den Lehrlingsausbildungen unserer Industriekunden zur Anwendung“, sagt Dipl.-Ing. Dr. Berndt Jung, Geschäftsführer der StEP-Up Quality & Productivity GmbH. „Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist sicher die hohe Praxisorientierung. Unsere Trainer sind zwischen 40 und 60 % ihrer Zeit Consultants und Coaches und verbessern gemeinsam mit unseren Kunden die Leistungsfähigkeit ihrer Prozesse" sagt Jung.

Alle Details zum Ranking finden Sie hier: https://www.ots.at/redirect/industriemagazin4

Rückfragen & Kontakt:

Redaktion Industriemagazin

01/97000-200

www.industriemagazin.at