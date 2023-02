Einladung zur ersten gemeinsamen Pressekonferenz der Planer:innen und der Immobilienwirtschaft.

Die Bedeutung der Bauordnungsnovelle für die Zukunft der Stadt.

Wien (OTS) - Wir laden Sie herzlich zu unserer Pressekonferenz ein:

Donnerstag, 16. Februar, 11:00 Uhr

Kammer der ZiviltechnikerInnen, Karlsgasse 9, 1040 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen sind

Architekt Dipl.-Ing. Bernhard Sommer

Präsident Architektin Dipl.-Ing. Evelyn Rudnicki

Sektionsvorsitzende Architekt:innen Dipl.-Ing. Karl Grimm

Stv. Vorsitzender Zivilingenieur:innen Architecte, d.p.l.g. Sophie Ronaghi-Bolldorf

Vorsitzende des Ausschuss Bauordnung

Als Gäste

Mag. Klaus Wolfinger

Bauträgersprecher

Bauträgersprecher ÖVI Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft DI Sebastian Beiglböck

Geschäftsführer

Geschäftsführer VÖPE Vereinigung Österreichischer Projektentwickler der Immobilienbranche Mag. Hans Jörg Ulreich

Bauträgersprecher

Wirtschaftskammer Wien, Fachgruppe Wien der Immobilien­- und Vermögenstreuhänder

Wir ersuchen um Ihre Anmeldung per E-Mail bis 8. Februar 2023 an: kommunikation @ cidcom.at oder kammer @ arching.at.

Die Teilnahme ist unseren Räumlichkeiten in der Karlsgasse 9, 1040 Wien und via Livestream möglich (den Link dazu erhalten Sie in unserer Antwortmail auf Ihre Teilnahmebestätigung).



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und die Berichterstattung.

