SP-Reindl: Aufklärung statt Aufregung

Opposition vermischt Kraut und Rüben. Rückkehr zu Sachlichkeit und Fakten notwendig.

Wien (OTS/SPW-K) - Im Rahmen der 4. Sitzung der UK-Wien-Energie wurden Kommunikationsabläufe dargelegt. "Ich bin sehr froh, dass alle bisher angehörten Zeugen darlegen konnte, wer mit wem zu welchem Zeitpunkt kommuniziert hat. Die Kommunikation der Stadtwerke mit der Eigentümerin der Stadt Wien erfolgt nach einem geordneten Ablauf. Demnach können wir die Informationskette klar nachvollziehen", sagt Thomas Reindl, Fraktionsvorsitzender SPÖ in der UK-Wien-Energie.

Reindl ist ob der Interpretation der Opposition überrascht: "Einmal behauptet die Opposition es wird zu wenig kommuniziert, dann wird wieder zu viel kommuniziert. Sie sollen sich einfach überlegen, was sie wollen oder genau zuhören.

Fakt ist, dass nach jetzigem Wissenstand alle bisherigen Befragten nachvollziehbar darlegen können, richtig und vor allem verantwortungsvoll gehandelt zu haben. Fakt ist, dass uns klar dargelegt wurde, dass rechtzeitig das Informationsmanagement in Gang gesetzt wurde. Fakt ist, dass es Stand heute keine Anzeichen gibt, falsche Entscheidungen getroffen zu haben.", so Reindl und sagt abschließend: "Die UK - Wien - Energie ist noch nicht zu Ende, daher setzen wir weiter das Puzzle zusammen, um ein Gesamtbild zu erhalten. Schnellschüsse und Untergriffe sind fehl am Platz."

