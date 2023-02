AIRSWIMMING - Premiere am 13.02.2023

Airswimming - Drama/Komödie von Charlotte Jones

Wien (OTS) - Mit: Jacqueline Braun & Joanna Godwin-Seidl

Regie: Andy Hallwaxx

karten.drachengasse.at / karten @ drachengasse.at / Tel. 01/5131444

Der preisgekrönte britische Dramatiker Jones begeistert mit dieser bittersüßen "Dramedy". In den 1920er Jahren werden Dora und Persephone als "moralisch geistesgestört" eingestuft und in eine Anstalt gesteckt, weil sie sich der Gesellschaft nicht anpassen. Dort stecken sie fest. Nur Doris Day und ihre Lieder können eventuell helfen. "Trip the light fantastic" mit ihnen. Nur Fantasie kann sie jetzt durchbringen. Basierend auf wahren Geschichten.

"Liebenswert" Backstage / "Lustig ... Beängstigend" British Theatre Guide / "Verzweifelt lustig ... verzweifelt traurig.." The Guardian

PREMIERENEINLADUNG Presse: 13.02.2023, 19.30 Uhr

http://www.viennatheatreproject.com / www.drachengasse.at



AIRSWIMMING - Premiere

Premiere: 13. Februar 2023, 19.30 Uhr

Vorstellungen: 14. - 25. Februar 2023, 19.30 Uhr, 7.30pm

Datum: 13.02.2023, 19:30 Uhr

Ort: Theater Drachengasse, Bar & Co

Drachengasse 2, 1010 Wien, Österreich

