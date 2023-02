ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH: ORF und Hilfsorganisationen starten neue Kampagne

Unter dem Leitthema „Multiple Krisen: Gemeinsam Kinder, Jugendliche und ihre Familien unterstützen“ starten Hilfsorganisationen Projekte für Menschen in Österreich

Wien (OTS) - Der ORF und die sechs großen österreichischen Hilfsorganisationen – Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe – starten im Rahmen von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH in Zeiten von multiplen Krisen eine Hilfskampagne zur Unterstützung bedürftiger Menschen in Österreich. Mit dem Kampagnenstart am 1. Februar 2023 wird die Bevölkerung wieder zum Spenden motiviert, um mit zahlreichen Hilfsprojekten notleidenden Menschen, darunter Kinder und Familien, in schwierigen Zeiten zu helfen.

Wiener Opernball sammelt für ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH

Auch der Wiener Opernball steht im Zeichen der Solidarität und sammelt für den guten Zweck. So werden ein Teil des Ticketbetrags sowie die Gastronomie-Erlöse des Wiener Opernballs am 16. Februar 2023 in Spenden für ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH umgewandelt.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Besonders in schwierigen Zeiten ist Solidarität von großer Bedeutung. Mit ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH wollen wir jene unterstützen, die in Zeiten von multiplen Krisen Hilfe benötigen. Jede einzelne Spende leistet einen wichtigen Beitrag dazu. Der ORF unterstützt die Kampagne von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH in all seinen Medien und Landesstudios, um möglichst viele Menschen in Österreich zu erreichen. Mein Dank gilt all unseren Partnern, ohne die diese Initiative nicht möglich wäre.“

Peter Kaiser, Stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes: „Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit dem ORF wieder etwas für die Menschen in unserem Land bewegen dürfen. Das anhaltende und vielschichtige Krisengeschehen fordert uns alle. Aber Menschen, die ohnehin schon in prekären Lagen waren und sind, bringen die aktuellen Entwicklungen an den Rand ihrer Möglichkeiten. Diesen Menschen müssen wir rasch und zielgerichtet helfen.“

Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerk Österreich: „Wir sehen es in unserer Arbeit jeden Tag: Die vielfältigen Auswirkungen der Corona-Krise sind noch gar nicht richtig verarbeitet, und schon rollt eine verheerende Teuerungswelle über das Land, die manche Haushalte in massive Problemlagen bringt. Gerade Kinder und Jugendliche brauchen unsere Unterstützung. Viele haben während der Pandemie hartnäckige Lernrückstände aufgebaut, etlichen mangelt es an Ausstattung und Unterstützung beim Lernen, weil ihre Familien durch wirtschaftliche, krankheitsbedingte oder psychosoziale Nöte gefordert sind, andere wiederum haben angesichts von Krieg und Klimawandel Zukunftsängste und fühlen sich allein gelassen.“

Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility: „Multiple Krisen erschweren vielen Menschen in Österreich den Alltag. Die neue Kampagne von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH ist eine weitere schnelle und unbürokratische Hilfestellung für jene, die jetzt unsere Unterstützung brauchen. Jede Spende hilft, um Betroffenen zu helfen und die Projekte der sechs großen Hilfsorganisationen sofort zu unterstützen.“

ORF-Schwerpunkt für ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH

Der ORF unterstützt die Hilfskampagne von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH in all seinen Medien und Landesstudios und wird laufend Spots mit Hinweisen zu den verschiedenen Projekten der Hilfsorganisationen senden. Darüber hinaus wird im Rahmen eines redaktionellen Schwerpunkts am 10. Februar zu ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH die Initiative von mehreren Seiten beleuchtet. In TV, Radio und Online stehen aktuelle Beiträge zur Initiative auf dem Programm. Im Fernsehen wird die Hilfsaktion in Sendungen wie „Guten Morgen Österreich“, „Aktuell nach eins“, „Aktuell nach fünf“ und „Studio 2“ thematisiert. Das ORF.at-Netzwerk sowie die regionalen Programme der ORF Landesstudios informieren im Rahmen der aktuellen Berichterstattung über ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH. Die Website helfen.ORF.at bietet neben ausführlichen Informationen rund um die Aktion auch ein Online-Spendentool.

Vielschichtig wirksame Projekte der sechs Hilfsorganisationen

Die Kampagne mit dem Leitthema „Multiple Krisen: Gemeinsam Kinder, Jugendliche und ihre Familien unterstützen“ hat zum Ziel, Kinder bzw. Jugendliche und vor allem deren Familien, die von aktuellen Entwicklungen und Krisen, wie den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sowie des Kriegs auf europäischen Boden und der massiven Teuerung, besonders betroffen sind, auf drei entwicklungsrelevanten Ebenen zu unterstützen und zu fördern: bei der Existenzsicherung, der Lern- und Bildungsförderung sowie der psychosozialen Beratung und Begleitung.

Alle Hilfsorganisationen, Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe, sind mit einer Reihe vielschichtig wirksamer Projekte an der Kampagne beteiligt, darunter beispielsweise die Caritas Lerncafés, die Schülerinnen und Schülern aus bildungsfernen Schichten im Alter von sechs bis 15 Jahren kostenlose Lern- und Nachmittagsbetreuung ermöglichen, der Mama-Baby-Sozialraum der Diakonie in Wien, der Frauen mit ihren Babys einen geschützten Bereich bietet, die anonyme und kostenlose Beratungshotline des Hilfswerks für Eltern und Erziehende, die WhatsApp-Peer-Beratung „time4friends“ des Roten Kreuzes, die Familienintensivbetreuung der Volkshilfe oder die Samariterbund-Wohlfahrtsstiftung „Fürs Leben“ für kranke Kinder in Not.

Über ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH

ÖSTERREICH HIFLT ÖSTERREICH ist eine gemeinsame Initiative von Österreichs führenden Hilfsorganisationen in Kooperation mit dem ORF und wurde 2020 als Reaktion auf die Corona-Krise ins Leben gerufen. Auch in den gegenwärtigen und zukünftigen inländischen Krisen- und Katastrophenzeiten wird ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH mit der Hilfe der Spenderinnen und Spender Menschen in Österreich unterstützen.

Um für ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH zu spenden, gibt es mehrere Möglichkeiten: Per Erlagschein, Überweisung, über die von A1 kostenlos zur Verfügung gestellte Spendennummer (0800 664 2023) oder online. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden sich zudem im ORF TELETEXT auf Seite 685.

Alle weiteren Informationen sind unter https://helfen.ORF.at abrufbar.

Spendenkonto von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH

Empfänger: Österreich hilft Österreich

IBAN: AT06 2011 1800 8076 0700

BIC: GIBAATWW

