Staus und winterliche Fahrverhältnisse beim Aufbruch in die erste Semesterferienwoche: Ö3-Verkehrsprognose (3. bis 5. Februar)

Wien (OTS) - Niederösterreich und Wien starten als erste Bundesländer in die Semesterferien. Dazu kommt der Ferienbeginn in Teilen Tschechiens. Viel Neuschnee in den Alpen wird außerdem zahlreiche Tagesgäste in die Skigebiete locken – und für winterliche Fahrbedingungen sorgen.

Dichter Verkehr auf der Westautobahn

Die Hauptreisezeit ist Samstag von 9 bis 16 Uhr, die Hauptreisestrecke an diesem Wochenende die Westautobahn (A1) von Wien Richtung Salzburg. Jeder noch so kleine Unfall und jede Panne kann rasch kilometerlange Staus verursachen. Der Sonntag ist der etwas schwächere Reisetag, auch weil da größtenteils der LKW-Verkehr wegfällt, dennoch wird auch am Sonntag speziell über Mittag der Reiseverkehr Richtung Skigebiete stark sein. Winterliche Fahrverhältnisse könnten die Verkehrslage zusätzlich verschärfen.

Weitere Staustrecken rund um die Skigebiete

Der Anreiseverkehr aus Wien und Niederösterreich am Samstag und Sonntag, aber auch die An- und Rückreise der Tagesskifahrer/innen vor 10 Uhr bzw. nach 16 Uhr wird rund um die Skigebiete für Staus sorgen. Das sind die wichtigsten Staustrecken:

In Vorarlberg:

- S16, Arlbergschnellstraße, zwischen Bludenz und Dalaas

- L188, Montafonerstraße, zwischen Bludenz und Schruns

- L200, Bregenzerwaldstraße, zwischen Schwarzenberg und Bersbuch und bei Mellau

In Tirol:

- A12 vor dem Autobahngrenzübergang Kufstein-Kiefersfelden

- B169, Zillertalstraße, zwischen der A12 und Stumm

- B173, Eibergstraße, zwischen Söll und Kufstein

- B178, Lofererstraße, zwischen Going und Söll

- B179, Fernpassstraße, zwischen Nassereith und dem Fernpass sowie zwischen Heiterwang und Füssen

In Salzburg:

- A10, Tauernautobahn, zwischen dem Knoten Pongau und Hallein

- B311, Pinzgauer Straße, bei Schwarzach vor dem Schönbergtunnel

In der Steiermark:

- B320, Ennstalstraße, bei Schladming und zwischen Trautenfels und Liezen

In Bayern:

- Großes deutsches Eck, Autobahn A8 Salzburg-Inntaldreieck und A93, zwischen dem Inntaldreieck und Kufstein

- Kleines deutsches Eck, zwischen Salzburg und Lofer

Schneeketten nicht vergessen!

Die Ö3-Wetterredaktion kündigt bis zum Wochenende 50 bis 100 Zentimeter Neuschnee auf den Bergen an, in Salzburg, der Obersteiermark und Oberösterreich auch mehr. Auch in den Tälern, speziell entlang der Nord- und Zentralalpen, werden winterliche Fahrverhältnisse herrschen. Die Ö3-Verkehrsredaktion rät: Unbedingt auf gute Winterbereifung achten, Schneeketten und Arbeitshandschuhe einpacken und die Spülwassertanks mit Wasser und Frostschutz befüllen!

ÖBB verstärken Kapazität in den Semesterferien

Die ÖBB stocken im Februar ihr Angebot auf. So stehen den Fahrgästen allein in der ersten Semesterferien-Woche auf der West-, Süd- und Tauernstrecke 13.000 mehr Sitzplätze zur Verfügung. Möglich ist das, weil auf den genannten Strecken zusätzliche Züge und Garnituren zum Einsatz kommen. Dennoch empfehlen die ÖBB den Reisenden, rechtzeitig einen Sitzplatz zu reservieren.

Motorrad-Messe in Tulln

Dieses Wochenende lockt die „bike-austria“, Österreichs größte Zweiradmesse, viele Motorradfreunde nach Tulln an der Donau. Das letzte Mal sind über 50.000 Besucher/innen angereist. Die Ö3-Verkehrsredaktion rät daher von Freitag bis Sonntag jeweils am späten Vormittag mit Verzögerungen auf den Zufahrten zu rechnen, etwa auf der B19, zwischen der S5 und der Umfahrung. Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

Wo staut’s? – alle Verkehrsinfos live

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Den aktuellen Verkehrsüberblick gibt‘s auch auf der Ö3-Homepage: https://oe3.orf.at/verkehr/.

