Die „Soko Linz“ geht in die nächste Runde

Zweite Staffel der ORF/ZDF-Krimiserie mit Stemberger und Gawlowski ab 7. Februar in ORF 1; Dreh zur dritten Staffel ab Mai

Wien (OTS) - Von der ehemaligen Tabakfabrik über den Botanischen Garten und den neuen Medizin-Campus der Kepler Universität bis ins Eferdinger Becken, an den Attersee und sogar nach Tschechien: Nach erfolgreichem Serienstart in ORF 1 mit durchschnittlich 489.000 Zuseherinnen und Zusehern sowie einem Marktanteil von 16 Prozent (1. Februar bis 3. Mai 2022) steht das österreichisch-deutsche Team des Polizeikooperationszentrums der „Soko Linz“ auch schon wieder für die zweite Staffel der ORF/ZDF-Krimiserie in den Startlöchern. 13 neue Folgen führen Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski und Co. ab Dienstag, dem 7. Februar 2023, jeweils um 20.15 Uhr und zum Auftakt auch um 21.05 Uhr in ORF 1 auf Spurensuche in und um die facettenreiche oberösterreichische Landeshauptstadt. Erste Einblicke in die zweite Saison gab es heute, am Mittwoch, dem 1. Februar, im ORF-Landesstudio Oberösterreich im Rahmen eines von Günther Madlberger moderierten Pressegesprächs, bei dem auch schon die Dreharbeiten zur dritten Staffel (ab Mai) angekündigt werden durften. Das Pressegespräch fand in Anwesenheit von u. a. Max Hiegelsberger, Präsident des Oberösterreichischen Landtags, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, ORF-Landesdirektor Klaus Obereder, ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk, Produzent Florian Gebhardt, Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski sowie weiteren Darstellerinnen, Darstellern und Mitwirkenden statt.

Mit u. a. Fussenegger, Seeböck, Straßer und Zeiler in Episodenrollen

Wie gewohnt vor der Kamera standen auch für die zweite, von Mai bis September 2022 gedrehte Staffel wieder Miriam Hie und Paula Hainberger. In Episodenrollen spielen u. a. Oliver Baier, Stefano Bernardin, Miriam Fussenegger, Birgit Linauer, Aleksandar Petrovic, Wolfgang Pissecker, Jakob Seeböck, Katharina Straßer, Dominik Warta und Johannes Zeiler. Regie bei der zweiten Saison führten Kim Strobl, Martin Kinkel und Claudia Jüptner-Jonstorff nach Drehbüchern von Alrun Fichtenbauer, Ralph Werner, Harald Haller, Verena Kurth, Stefan Hafner und Thomas Weingartner, Nicola Dörper, Hubert Eckert sowie Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann und Roland Heep. „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Oberösterreich und die Landeshauptstadt zeigen sich auch in der zweiten Staffel der Erfolgsserie ‚Soko Linzʻ von ihrer vielfältigen Seite. Spannende Szenen an außergewöhnlichen Schauplätzen nehmen das Fernsehpublikum neuerlich auf eine interessante Reise durch unser facettenreiches Heimatbundesland mit. Die Produktion dieser Serie trägt nicht nur zur nachhaltigen Weiterentwicklung der oberösterreichischen Filmlandschaft bei, sondern bringt auch einen signifikanten Beitrag zur regionalen Wertschöpfung. Nicht zuletzt deshalb ist auch die zweite Staffel ein schöner Beweis für das ungebrochen starke Vertrauen in den Standort und die kreative Leistungsfähigkeit des Kulturlandes Oberösterreich.“

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Mit ‚Soko Linzʻ präsentiert der ORF urösterreichisches Serien-Programm, das nicht nur inhaltlich, sondern auch hinsichtlich der Wertschöpfung ein wichtiger Baustein in der fiktionalen ORF-Landkarte ist. Ich bedanke mich beim Team, unseren Partnern sowie allen Mitwirkenden und freue mich gleich im doppelten Sinn auf die Fortsetzung eines weiteren Ablegers einer international erfolgreichen Fiction-Produktion: Die ‚Soko Linzʻ geht ab Februar nicht nur on air in ORF 1 in die zweite Runde – die dritte Staffel ist bereits in Vorbereitung und wird ab Frühjahr gedreht. Die ‚Sokoʻ-Formate sind eines der Paradebeispiele für die Bedeutung, die der ORF als Partner für die Filmwirtschaft hat, und bestätigt einmal mehr die Wichtigkeit der nachhaltigen Finanzierung durch Mittel aus dem Programmentgelt.“

Produzent Florian Gebhardt: „Der Tisch für die zweite Staffel ist angerichtet: Ein schönes Linz, oberösterreichische Sehnsuchtsorte, Schauspielerinnen und Schauspieler mit Charme, Witz und Herzblut und spannende Fälle stehen in 13 Gängen für unser Publikum bereit. Dank der Spitzenfinanzierung durch das Land Oberösterreich konnten wir den Ermittlungsradius vom Attersee bis über die tschechische Grenze spannen. Einschalten wird mit guter Krimi-Unterhaltung belohnt, Dranblieben mit einem spannenden Figurenreichtum versüßt.“

„Die zweite ‚Soko Linzʻ-Staffel wird sehr abwechslungsreich“, so viel kann Hauptdarstellerin Katharina Stemberger, die auch diesmal wieder als Chefinspektorin Joe Haizinger auf Spurensuche geht, schon verraten. „Das Publikum erwarten komplexe Fälle um aktuelle Themen, bei denen es viel zu entdecken gibt. Außerdem wird diesmal mehr vom Background der Figuren erzählt. Wie reagieren sie? Wie gehen sie miteinander um? Wie ticken sie? Und womit haben sie zu kämpfen?“ Und Stemberger weiter über ihre Erfahrungen bei den Dreharbeiten: „Der große Unterschied zur ersten Staffel war für uns, dass wir auf dem aufbauen und genau dort weitererzählen konnten, was in der ersten Staffel passiert ist: Es ist ein Prozess, wir haben als Team vor und hinter der Kamera zueinander gefunden und sind in unseren Rollen gut angekommen.“ Das „Soko“-Team entdeckt aber nicht nur neue Seiten aneinander und gibt mehr Einblicke in die Hintergründe der Figuren, sondern führt die Zuseher/innen auch an neue Orte: „Linz liegt so super, in und um Linz gibt es so viel zu entdecken – und das zeigen wir Schritt für Schritt her.“

Hauptdarsteller Daniel Gawlowski – erneut zu sehen als Kriminalhauptkommissar Ben Halberg – hat die oberösterreichische Hauptstadt sogar so lieben gelernt, dass er seinen festen Wohnsitz kurzerhand von München nach Linz verlegt hat: „Schon seit Beginn der Dreharbeiten haben mich der Spirit der Stadt und insbesondere die Startup-Aufbruchstimmung fasziniert, die überall in Linz zu spüren ist. Die Tabakfabrik, unser Hauptdrehort, ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist mir ein persönliches Anliegen, dort zu sein, wo Veränderung stattfindet, und diese als Kulturschaffender mitzugestalten. Die laufende Stadtentwicklung matcht auch mit dem Thema meiner universitären Ausbildung: Ich habe System Design studiert, wo sich alles um Soziologie und Gestaltung sowie die Frage dreht, wie gesellschaftliche Systeme geschaffen werden. Doch nicht nur das: Die Offenheit und Freundlichkeit der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher fasziniert mich. Ich habe sehr schnell gesellschaftlichen Anschluss gefunden, die Menschen haben mich mit offenen Armen empfangen, und ich habe mich schon bald zu Hause gefühlt.“

Mehr zu Serie und Inhalten ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar. Weitere Einblicke in die Fälle und Charaktere der neuen Staffel gibt es auch unter https://www.mein.orf.at/soko-linz/.

Die „Soko Linz“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

„Soko Linz“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten.

Alle Folgen des Serienhighlights „Soko Linz“ gibt es bereits ab 31. Jänner exklusiv eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf Flimmit (flimmit.at) zum Streamen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at