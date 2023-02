Biermarke Corona stellt in Österreich auf Pfandflaschen um

Wien (OTS) - Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev (AB InBev), zu dem auch die beliebte mexikanische Biermarke "Corona" gehört, stellt derzeit seine gesamte Produktions- und Vertriebsstruktur nach strengen Nachhaltigkeitsprinzipien um. Rund um die Biermarke Corona werden nun auch in Österreich zahlreiche Aktionen und Verbesserungen im Sinne des Umweltschutzes umgesetzt. Durch Maßnahmen wie diese wird es möglich sein, das Ziel "Netto-Null" an CO2-Emissionen in unserer gesamten Wertschöpfungskette bis 2040 zu erreichen.

Klima- und Umweltschutz zuerst: Corona-Bier ab Ende Jänner 2023 nur mehr in der Mehrweg-Pfandflasche erhältlich



In Österreich werden somit die Einweg-Flaschen von Corona verschwinden und durch wiederverwendbare Pfandflaschen ersetzt. Seit Jänner 2023 wird Corona-Bier in Österreich nur mehr in diesen neuen Pfandflaschen ausgeliefert.



Das Pfand beträgt neun Cent pro Flasche und drei Euro pro Bierkiste. Die neuen Mehrweg-Flaschen sind beim Etikett speziell mit dem Wort "Mehrwegflasche" gekennzeichnet. Zusätzlich werden für Konsumenten umfassende Informationen zu den neuen Pfandflaschen in den Filialen des Lebensmitteleinzelhandels und an anderen Verkaufsstellen zur Verfügung gestellt. Die Umstellung soll österreichweit im gesamten Handel bis Ende Februar abgeschlossen sein.



Die neuen Corona-Pfandflaschen können dann bei den im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel etablierten Leergut-Automaten zurückgegeben und gegen Wertbons eingetauscht werden. Eventuell noch vorhandene, alte Einweg-Flaschen können weiterhin über den üblichen Weg in Altglas-Containern entsorgt und so dem Recycling zugeführt werden.



Dazu Francesa Marzano, Senior Brand Manager für Corona bei AB InBev: „Mit der logistisch durchaus aufwändigen Umstellung auf Mehrweg-Pfandflaschen setzen wir ein klares Zeichen für mehr Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Wir sind stolz darauf, dass unsere Kunden sowie unsere Partner im österreichischem Lebensmitteleinzelhandel diese Maßnahme unterstützen. Gemeinsam leisten wir so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.“

Nachhaltigkeit und Klimaschutz seit langem Kernwerte von Corona



Die Umstellung auf Mehrweg-Flaschen war ein logischer Schritt. Schließlich engagiert sich Corona seit vielen Jahren umfassend im Umwelt- und Klimaschutz. Ein Beispiel dafür ist das erfolgreiche Projekt "Protect our Beaches", mit dem Corona gemeinsam mit der international tätigen Non-Profit Organisation "Oceanic Global" aktiv zur Reduzierung von Plastikabfällen an Stränden beiträgt. „Wir sind der Meinung, dass es nicht mehr angemessen ist, nur Geschäfts- und Produktionsbedingungen zu verbessern. Aus diesem Grund ist das gesamte Ab InBev-Team stets bemüht, aktiv Lösungen zu finden, um die Natur und den Planeten kontinuierlich zu schützen“ , so Maarten Schurmann, General Manager für Österreich und Schweiz bei AB InBev.



Mehr Informationen über Anheuser-Busch InBev und die Premiumbiermarke Corona finden Sie unter www.ab-inbev.at.

Über Corona und Anheuser-Busch InBev in Österreich



Die Premiummarke Corona ist eine globale Marke von Anheuser-Busch InBev. Corona wurde das erste Mal im Jahr 1925 in der Cervecería Modelo in Mexiko City gebraut und hat sich inzwischen zum weltweit beliebtesten Bier aus Mexiko entwickelt. Corona ist in mehr als 180 Ländern erhältlich und gehört in vielen von diesen zu den führenden Import Premium Bieren.



Anheuser-Busch InBev besitzt sieben der zehn globalen Top-Biermarken, darunter Corona, Bud und Stella Artois. Zum über 400 Biermarken zählenden Portfolio gehören auch Löwenbräu, Becks und Franziskaner. Das Unternehmen ist in 150 Ländern vertreten und beschäftigt 200.000 Menschen in 50 Ländern. Im Frühjahr 2020 eröffnete AB InBev im Rahmen seiner europäischen Expansion ein eigenes Büro in Wien, von dem aus die Märkte Österreich und Schweiz betreut werden.

