Homeoffice-Wunschliste: Moderne Technik und ergonomische Möbel

Auch darf Komfort in Form einer Couch, einer Espressomaschine oder Pflanzen im Traum-Homeoffice nicht fehlen.

Wien (OTS) - Knapp 70 Prozent der berufstätigen Österreicher:innen verfügen in den eigenen vier Wänden über einen Homeoffice-Bereich. Die Ausstattung der heimischen Arbeitsplätze kann sich sehen lassen, dennoch gibt es noch Luft nach oben. Was zum Traum-Homeoffice alles dazugehört, dem ist die Trendumfrage unter 1.000 berufstätigen Österreicher:innen im Auftrag von ImmoScout24 nachgegangen.

Je 58 Prozent wünschen sich modernste Technik und Mobiliar

Wer den ganzen Tag zuhause arbeitet, braucht gutes Equipment. Während die meisten Homeoffice-Bereiche die Grundbedürfnisse wie eine schnelle Internetverbindung und einem Schreibtisch abdecken, träumen die heimischen Erwerbstätigen vor allem von moderner Büroausstattung. Das betrifft sowohl die Technik als auch das Mobiliar: Jeweils 58 Prozent wünschen sich die modernste technische Ausstattung sowie Büromöbel nach den neuesten, ergonomischen Standards. Die stehen bei über 30-Jährigen übrigens wesentlich höher im Kurs (61 Prozent) als bei unter 30-Jährigen (48 Prozent). Neben der Ausstattung nimmt das Thema Infrastruktur einen gewichtigen Platz am Wunschzettel ein. So sehnen sich zwei von fünf Personen nach einem schönen, grünen Ausblick. Eine Freifläche in Form eines Gartens, einer Terrasse oder eines Balkons gehört für ein Drittel zum Traum-Homeoffice dazu.

Komfort steht ebenfalls weit oben

Neben der Technik und der Umgebung sind Wohnaccessoires ein wesentlicher Faktor, um das Homeoffice perfekt zu machen. Beinahe ein Viertel (23 Prozent) träumt vom Luxus einer Couch bzw. einer Relax-Liege, um stressige Arbeitstage leichter hinter sich bringen zu können oder Pausen angenehm zu gestalten. Große Pflanzen (23 Prozent), eine Espressomaschine (22 Prozent) und eine Anlage zur Optimierung des Raumklimas (20 Prozent) sind ebenfalls kein Minderheitenprogramm.

Kaum geschlechterspezifische Wünsche

Wo es gerade bei der Einrichtung bekanntlich immer wieder Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt, sind sich die Österreicher:innen in Sachen Traumbüro fast einig. Einzig ist Männern eine Anlage zur Regelung des Raumklimas ein größeres Anliegen (26 Prozent) als Frauen (14 Prozent). Frauen (29 Prozent) steht hingegen im Vergleich zu Männern (18 Prozent) stärker der Sinn nach großen Pflanzen sowie Wohn-Accessoires (16 Prozent vs. Männer 6 Prozent).



