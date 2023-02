Internationales „Sustainable Bond“-Listing bestätigt Nachhaltigkeitsfokus der IFA AG

Wien (OTS) - Vor Kurzem hat die renommierte International Capital Market Association (ICMA) mit über 620 Mitgliedern in 66 Ländern die „IFA AG | 3,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2022 bis 2027“ in die begehrte „Sustainable Bond“-Kategorie aufgenommen. Die IFA AG zählt damit zu einem exklusiven Kreis österreichischer Emittentinnen wie beispielsweise PORR, Raiffeisen Bank International und VERBUND, deren Anleihe – basierend auf Prüfberichten und unabhängiger Zertifizierung – von der ICMA als „Sustainable Bond“ gelistet wird. Dieser Erfolg ist eine erneute Bestätigung der IFA-Strategie: Bereits am 16. Jänner wurde der Nachhaltigkeitsanleihe der IFA AG durch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler das Österreichische Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49) verliehen. Als wichtigstes staatlich geprüftes Umweltzeichen steht die Auszeichnung durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für konsequente Ausrichtung auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Die Erlöse der „IFA AG | 3,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2022 bis 2027“ werden für ESG-konforme Projekte verwendet, also die Schaffung von gefördertem, nachhaltigem und leistbarem Wohnraum in Österreich. IFA konzipiert seit über 40 Jahren Immobilienprojekte nach höchsten Standards. Im Einklang mit städtebaulichen Anforderungen berücksichtigt das Unternehmen dabei ökologische, finanzielle, gesellschaftliche und soziale Aspekte. Grundlagen der IFA Nachhaltigkeitsstrategie sind die österreichischen und europäischen Klimaziele sowie die Sustainable Development Goals (SDG) der Agenda 2030 der United Nations. Zudem ist IFA Mitglied der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative, dem UN Global Compact.

Über IFA – Institut für Anlageberatung



Als der Manager für direkte Immobilieninvestments ermöglicht die IFA AG vorwiegend privaten, aber auch institutionellen Investor:innen seit mehr als vier Jahrzehnten, in Immobilien zu investieren. Die IFA AG agiert als größter Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich, hat bis dato rund 500 Projekte erfolgreich realisiert und verwaltet über 2,6 Milliarden Euro für mehr als 7.800 Investor:innen. Der Projekthorizont reicht österreichweit von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten über exklusive Prime-Immobilien mit historischer Architektur bis hin zu impulsgebenden Quartiersentwicklungen und Anleiheemissionen. Die IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland mit über 140 Jahren Erfahrung und einem realisierten Projektvolumen von über 7 Milliarden Euro. Als Teil der SORAVIA-Gruppe deckt die IFA AG die komplette Immobilien-Wertschöpfungskette ab und bietet Anleger:innen solide sowie nachhaltige mittel-, kurz- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. www.ifa.at

Hinweis



Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für die „IFA AG | 3,75% Nachhaltigkeitsanleihe 2022 bis 2027“ verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen/Anteilscheinen/Immobilien bzw. mittels Giro-/Spareinlagen oder Green Bonds finanzierter Projekte neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen/Anteilscheine bzw. Immobilien, Projekte oder Veranlagungsformen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

