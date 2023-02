ÖGK: Lehre - Zukunft - Karriere

Österreichische Gesundheitskasse bildet in acht unterschiedlichen Lehrberufen aus

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ist eine der größten und leistungsfähigsten Sozialversicherungen Europas. 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen 7,5 Millionen Versicherte in ganz Österreich. Die ÖGK bietet eine Vielfalt an unterschiedlichen Lehrberufen – von der App-Entwicklung bis zur Zahntechnik. Für Herbst 2023 werden österreichweit 73 Lehrlinge aufgenommen.

Als bundesweites Unternehmen mit zahlreichen Standorten bietet die ÖGK attraktive Ausbildungsstellen im sozialen Bereich. Abwechslungsreiche Tätigkeiten, flexible Arbeitszeiten, gutes Einkommen und zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zählen etwa zu den Pluspunkten. Auf die zukünftigen Lehrlinge warten spannende Herausforderungen in den Bereichen Gesundheitsleistungen, Verwaltung und IT sowie in der großen Betriebsküche.

In der ÖGK werden seit Jahrzehnten junge Menschen erfolgreich in den unterschiedlichsten Lehrberufen ausgebildet. Derzeit sind 167 Lehrlinge an den verschiedenen Standorten in Österreich tätig. Die ÖGK verfolgt das Ziel die Lehrlinge langfristig zu halten. Es gibt bereits viele Erfolgsgeschichten. Viele ehemalige Lehrlinge haben es im Unternehmen ganz nach oben geschafft und zählen heute zu den Führungskräften der ÖGK.

Dieses Jahr werden folgende Lehrberufe ausgebildet:



App-Entwicklung-Coding

Bürokauffrau bzw. Bürokaufmann

Elektrotechnik

IT-Systemtechnik

Köchin bzw. Koch

Verwaltungsassistenz

Zahnärztliche Fachassistenz

Zahntechnik

Die Jugendlichen werden während der gesamten Lehrzeit von einem kompetenten Team betreut. Neben der klassischen Ausbildung – der Arbeit im Unternehmen und dem theoretischen Unterricht in der Berufsschule – werden vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten geboten. Dazu zählen beispielsweise die Lehre mit Matura, Workshops, Seminare oder Austauschprogramme. Für herausragende Leistungen gibt es Boni.

Aussagekräftige Bewerbungen bitte ab sofort an bewerbungen-lehrlinge @ oegk.at senden. Die Lehrzeit startet im September 2023. Je schneller man sich bewirbt, desto höher sind die Chancen auf eine Aufnahme. Infos gibt es auch unter www.gesundheitskasse.at bzw. auf Instagram.

