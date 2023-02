Neuer Primar für Radiologie und Nuklearmedizin

Mit 1. Februar 2023 hat Prim. Dr. Christian Neumann, MBA (49) die Leitung der Abteilung für Radiologie und Nuklearmedizin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien übernommen

Wien (OTS) - Bereits seit 2015 ist der gebürtige Niederösterreicher am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien als Oberarzt tätig, seit 2017 als Erster Oberarzt und Abteilungsvorstand-Stellvertreter. Prim. Dr. Christian Neumann, MBA folgt Prim. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Thurnher, der nach 21 Jahren an der Spitze der Abteilung seinen Ruhestand antritt.



Ausbildung und beruflicher Werdegang



Prim. Dr. Christian Neumann, MBA, hat an der Medizinischen Universität Wien und an der Université Claude Bernard Lyon studiert und 1998 promoviert. Im Jahr 1998 trat er als Turnusarzt in das Brüder-Spital in Eisenstadt ein und war dort zwischen 2006 und 2010 als Oberarzt tätig. Er wechselte 2010 als Oberarzt an das Institut für Radiologie des Wilhelminenspitals Wien. Seit Mai 2015 ist Prim. Dr. Neumann nun an der Abteilung für Radiologie und Nuklearmedizin als Oberarzt, seit 2017 als Erster Oberarzt im Wiener Brüderkrankenhaus tätig. Im Jahr 2020 hat Prim. Dr. Christian Neumann das Postgraduate Studium „Healthcare Management“ (MBA) an der WU Wien abgeschlossen. Neben seiner beruflichen Tätigkeit hat Prim. Dr. Neumann verschiedene Lehrtätigkeiten u.a. an der Siegmund-Freud-Universität Wien übernommen. Dir. Ivan Jukic, MAS, Gesamtleiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien, gratuliert dem neuen Abteilungsvorstand: „Wir alle haben Prim. Dr. Neumann als kompetenten Mediziner und großartigen Kollegen kennengelernt. Er ist nicht nur fachlich einer der führenden Radiologen des Landes, sondern auch neuen Entwicklungen gegenüber aufgeschlossen. Der neue Abteilungsvorstand ist gut im Haus verankert und genießt das Vertrauen seines Teams und der niedergelassenen Fachärzte. Neben seiner ärztlichen Qualität ist er auch menschlich eine große Bereicherung und ich bin überzeugt, dass er seine neue Aufgabe bestens meistern wird.“



Wissenschaft und Fachgesellschaften



Seine wissenschaftliche Tätigkeit findet Ausdruck in zahlreichen Publikationen und Vorträgen sowie in der Mitarbeit in Fachgesellschaften und Studiengruppen. Von 2007 bis 2016 war Prim. Dr. Neumann Vorstandsmitglied der Österreichischen Röntgengesellschaft (ÖRG), zwischen 2015 und 2018 hat er in der ÖGIR, der Österreichischen Gesellschaft für Interventionelle Radiologie, das Amt des Sekretärs bekleidet, seit Jänner 2023 ist er deren Vizepräsident. Seit 2020 ist er auch Vorsitzender des Netzwerks junger Interventioneller Radiolog*innen (JÖGIR). Schwerpunkt seiner Tätigkeit innerhalb der Radiologie ist die Interventionelle Radiologie, wo er eine breite Expertise entwickelt hat. Neben der Schlaganfalltherapie (Zerebrale Thrombektomie) liegt sein Fokus auf Embolisationstherapien und Rekanalisationen von Arterien und Venen sowie der Interventionellen Schmerztherapie.



Pläne für die Zukunft



„Als Abteilungsvorstand ist es mir wichtig, auf der Basis des bisher Erreichten weiter aufzubauen. Die Ausrichtung unserer Prozesse auf die Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten ist dabei unsere Grundidee, darüber hinaus wollen wir unsere schon bestehenden Schwerpunkte weiterentwickeln und zukunftsorientiert aufstellen und für uns wichtige Innovationen aktiv mitgestalten. Es stehen uns im Gesundheitssystem im Allgemeinen und in der Radiologie und Nuklearmedizin im Speziellen viele Herausforderungen bevor, die es zu meistern gilt - wir können dabei neben einem äußerst motivierten Team auf die hervorragende interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit im Haus zählen, die es auch für die zukünftigen Problemstellungen braucht. Ein Anliegen ist mir darüber hinaus der Ausbau der Kooperation mit niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten, für die wir uns als zuverlässiger Partner weiter etablieren wollen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin überzeugt, dass wir unsere Pläne gemeinsam zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten umsetzen können werden,“ so Prim. Dr. Christian Neumann.

