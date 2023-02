AVISO: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei Spatenstich in Wiener Neustadt

Wien (OTS) - Am Freitag, den 3. Februar 2023, erfolgt in Wiener Neustadt der Spatenstich zur Erweiterung des Campus der Theresianischen Militärakademie. Im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, dem Generalstabschef Rudolf Striedinger und dem Bürgermeister von Wiener Neustadt Klaus Schneeberger wird bei einem militärischen Festakt der Startschuss zum Bau eines neuen Unterkunftsgebäudes und eines neuen Wirtschaftsgebäudes gegeben. Das Bundesheer investiert dabei rund € 36,5 Millionen in diese Erweiterung.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es wird ein Shuttle-Service von der Rossauer Kaserne angeboten (Platzangebot für Shuttle nur so lange Plätze verfügbar sind). Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Anmeldung bis 02. Februar 2023, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse @ bundesheer.at, verpflichtend.

Ablauf:

10:00-11:00 Militärischer Festakt zum Spatenstich

ca. 11:00 Interviewmöglichkeiten

Zeit & Ort:

08:00 Uhr:

Treffpunkt für Shuttle beim Eingang Rossauer Lände 1, 1090 Wien.

Um 09:30 Uhr:

Treffpunkt bei der Wache der Burg der Theresianischen Militärakademie, Burgplatz 1, 2700 Wiener Neustadt

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer