Voglauer/Blimlinger: 2. August wird endlich nationaler Gedenktag für Rom:nja und Sinti:zze

Entschließungsantrag von Olga Voglauer führt zu einstimmigen Beschluss im Nationalrat

Wien (OTS) - „Es freut mich sehr, dass das Gedenken an die während des Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Rom:nja und Sinti:zze bereits im Ausschuss so breite Zustimmung gefunden hat“, sagt die Volksgruppensprecherin der Grünen, Olga Voglauer. Nun hat der Nationalrat heute den Entschließungsantrag auf Initiative Olga Voglauers für einen nationalen Gedenktag am 2.August einstimmig beschlossen.

„Wir erinnern mit diesem Gedenktag an die 500.000 Menschen, die aufgrund antiziganistischer Verfolgung von den Nazis ermordet wurden. Nach fast 80 Jahren gibt es damit in Österreich endlich einen offiziellen nationalen Gedenktag an den Porajmos, den Völkermord an den europäischen Rom:nja und Sinti:zze“, sagt Eva Blimlinger, erinnerungspolitische Sprecherin der Grünen. Der 2. August steht symbolisch für die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden mindestens 4.300 Rom:nja und Sinti:zze in Auschwitz ermordet.

„Der Gedenktag an die vom NS-Regime verfolgten und ermordeten Rom:nja und Sinti:zze erfüllt nicht nur eine jahrelange Forderung der Volksgruppenvertreter:innen. Das Erinnern an die nationalsozialistischen Verbrechen ist auch Mahnung und Auftrag zugleich, auch heute gegen jede Form von Antiziganismus und Rassismus in der Gesellschaft zu kämpfen“, appelliert Olga Voglauer, Sprecherin für Volksgruppen und Gedenkkultur der Grünen.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at