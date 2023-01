LHStv Dornauer absolvierte Antrittsbesuch bei Vizekanzler und Sportminister Kogler

• Austausch über Sportinfrastrukturprojekte in Tirol

Wien/Innsbruck (OTS) - Wie bereits im Dezember angekündigt, kam es heute, Dienstag, in Wien zum Antrittsbesuch von LHStv und Sportlandesrat Georg Dornauer bei Vizekanzler Werner Kogler. Der neue Tiroler Sportlandesrat hat gleich nach der Übernahme der Tiroler Sportagenden klargemacht, dass er die heißen Eisen im Bereich der Infrastruktur angehen möchte.

„Ich habe heute bei Werner Kogler im Rahmen eines einstündigen Gesprächs überaus freundschaftlich die anstehenden Vorhaben in Tirol angesprochen und gemeinsam mit ihm die künftige Vorgehensweise beraten. Neben der anstehenden Sanierung und dem geplanten Ausbau der Igler Bob- und Skeletonbahn, stand auch ein konkreter Standort des 50-Meter-Beckens als künftiges Bundesleistungszentrum im Westen Österreichs auf der Agenda", so LHStv Dornauer. „Es war mir beim heutigen Antrittsbesuch wichtig zum Ausdruck zu bringen, dass sich Tirol unter meiner Ressortverantwortung als Sportland Nummer 1 weiterentwickeln will und wird, und ich dementsprechend konstruktiv und verlässlich mit dem Bund im Interesse des Tiroler Breiten- und Spitzensports zusammenarbeiten werde.“

Rückfragen & Kontakt:

Eda Celik

Landesregierung

Büro Landeshauptmannstellvertreter Dr. Georg Dornauer

Mobil: +43 676 88508 2023

eda.celik @ tirol.gv.at