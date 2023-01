LinkedIn for Nonprofits startet kostenlosen LinkedIn-Ressourcen-Hub für gemeinnützige Organisationen

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - LinkedIn bietet jetzt über LinkedIn for Nonprofits kostenlose und ermäßigte Ressourcen für gemeinnützige Organisationen (Nonprofits) auf der ganzen Welt an

LinkedIn, das weltweit größte berufliche Netzwerk, hat heute im Rahmen seines Programms LinkedIn for Nonprofits ein kostenloses Online-Ressourcen-Hub für gemeinnützige Organisationen gestartet, das diesen dabei helfen soll, die LinkedIn-Plattform optimal zu nutzen – einschließlich der Nutzung von LinkedIn Live und Events, Newslettern, Artikeln, Gruppen und mehr. Die Ressourcendrehscheibe, die mittlerweile auf Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch angeboten wird, ist die erste kostenlose Ressource dieses Kalibers, die jemals geschaffen wurde, um die gemeinnützige Gemeinschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf LinkedIn zu unterstützen.

„Als Unternehmen, das sich der Schaffung eines gleichberechtigten Zugangs zu Chancen, Wissen und Ideen verschrieben hat, hilft LinkedIn for Nonprofits gemeinnützigen Organisationen, ihre Missionen voranzutreiben und ihre Wirkung über unsere LinkedIn-Plattform zu steigern", sagte Meg Garlinghouse, VP of Social Impact bei LinkedIn. „Wir unternehmen große Schritte, um die Zugangsbarrieren für gemeinnützige Organisationen zu verringern. Und sobald sie auf der Plattform sind, stellen wir ihnen die Ressourcen zur Verfügung, damit sie alle Möglichkeiten von LinkedIn voll ausschöpfen und ihre Stimme und Reichweite auf LinkedIn verstärken können."

Laut einer LinkedIn-Studie sind nur 19 % der gemeinnützigen Organisationen auf LinkedIn davon überzeugt, dass sie das Potenzial der Plattform voll ausschöpfen. Vielen dieser Organisationen fehlen die Ressourcen, um LinkedIn ohne Unterstützung optimal zu nutzen. Diese Tatsache führte zur Gründung von LinkedIn for Nonprofits, das seit seinem Start im Jahr 2013 Hunderttausende von Nonprofit-Fachleuten in über 200 Ländern unterstützt. Dazu gehören vergünstigte und gespendete Produkte aus den LinkedIn-Suiten Talent, Fundraising und Learning, ein engagiertes Support-Team und der Zugang zu einer Gemeinschaft von gemeinnützigen Organisationen rund um den Globus.

„LinkedIn ist unsere Geheimwaffe im Kampf für soziales Wohlergehen", sagte Shelton Banks, CEO von re:WORK TRAINING. „Dank der Vertriebslösungen und des engagierten Support-Teams für gemeinnützige Organisationen konnten wir ein Heer von Freiwilligen rekrutieren und eine große Zahl von Spendern mobilisieren. Wir sind begeistert, dass LinkedIn einen Ressourcen-Hub für gemeinnützige Organisationen ins Leben gerufen hat und können es kaum erwarten, zu sehen, welche Auswirkungen dies auf den Sektor haben wird."

Als Ergänzung zu dem 50-Prozent-Rabatt auf LinkedIn-Produktangebote ist der LinkedIn for Nonprofits Ressourcen-Hub ab heute die Anlaufstelle für Nonprofit-Experten weltweit, um auf kostenlose Online-Ressourcen zuzugreifen, darunter eine Sammlung von Leitfäden und Best Practices. Der Ressourcen-Hub wird auch kundenspezifische Unterstützung durch Live-Webinare und „Ask-Me-Anything"-Sitzungen in Zusammenarbeit mit dem LinkedIn Member and Customer Success Team beinhalten, um individuelle Fragen von Nonprofit-Experten in Echtzeit zu beantworten und gemeinnützigen Organisationen dabei zu helfen, ihre Marke aufzubauen und ihren Einfluss durch LinkedIn zu vergrößern. Alle Inhalte werden auf die Anliegen zugeschnitten, die gemeinnützige Organisationen am meisten am Herzen liegen, einschließlich der Mittelbeschaffung und der Gewinnung von Talenten, Freiwilligen und Spendern.

Eine neue LinkedIn-Umfrage aus dem Jahr 2023 unter Nonprofit-Fachleuten auf der ganzen Welt ergab, dass die Suche nach neuen Spendern die häufigste Herausforderung ist, mit der sich Nonprofit-Fachleute derzeit konfrontiert sehen, wenn es um Fundraising geht. Über 63 % der Nonprofit-Experten geben an, dass sie LinkedIn genutzt haben, um erfolgreich mit einem potenziellen Spender in Kontakt zu treten, und 64 % stimmen zu, dass die Personen, mit denen sie in Kontakt treten wollen, um Geld für ihre Organisation zu sammeln, auf LinkedIn sind.

„LinkedIn ist davon überzeugt, dass erfolgreiche gemeinnützige Organisationen auf einem Fundament aktiver Gemeinschaften aufgebaut sind, und das Fundament jeder erfolgreichen Organisation sind die Menschen, die sie unterstützen – ihre Talente, Spender, Freiwilligen, Programmteilnehmer und Unterstützer, die ein starkes Netzwerk der Wirkung bilden", sagte Ariana Younai, Leiterin von LinkedIn for Nonprofits. „Deshalb haben wir LinkedIn for Nonprofits ins Leben gerufen – um gemeinnützigen Organisationen dabei zu helfen, mehr Verbindungen zu knüpfen, die sie in der passenden Größenordnung brauchen, damit sie ihre Ziele erreichen können. Der Start unseres neuen Ressourcen-Hubs ist ein weiterer Schritt, um dies zu verwirklichen."

Informationen zu LinkedIn LinkedIn verbindet die Fachleute der Welt, um sie produktiver und erfolgreicher zu machen, und verändert die Art und Weise, wie Unternehmen einstellen, vermarkten, verkaufen und lernen. Unsere Vision ist die Schaffung wirtschaftlicher Chancen für alle Mitglieder der globalen Erwerbsbevölkerung. LinkedIn hat über 900 Millionen Mitglieder und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Informationen zu LinkedIn for Nonprofits LinkedIn for Nonprofits bietet gemeinnützigen Organisationen Zugang zu kostenlosen Online-Ressourcen, Möglichkeiten, sich mit der gemeinnützigen Gemeinschaft zu vernetzen, und die Möglichkeit, vergünstigte LinkedIn-Produkte zu erwerben, damit sie ihre Missionen vorantreiben können. Dies geschieht, indem 1) Nonprofits-Experten über LinkedIn und seine Produkte durch kostenlose Ressourcen, Bildungsveranstaltungen und ein engagiertes Support-Team informiert werden, 2) berechtigten Organisationen ein erheblicher Rabatt auf Talent-, Lern- und Fundraising-Produkte von LinkedIn angeboten wird und 3) die globale gemeinnützige Gemeinschaft auf LinkedIn durch gemeinnützigkeitsbezogene Inhalte, Gruppen und LinkedIn-Live-Veranstaltungen gefördert wird.

