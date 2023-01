Fabian Schaup wird neuer ÖLAKT-Generalsekretär

Dr. Fabian Schaup folgt Mag. Walter Medosch als Generalsekretär des Österreichischen Landarbeiterkammertages.

Wien (OTS) - Mit dem Pensionsantritt des bisherigen Generalsekretärs Mag. Walter Medosch per 01.03.2023 übernimmt dessen Aufgaben im Österreichischen Landarbeiterkammertag der bereits seit Oktober 2022 amtierende Generalsekretär-Stellvertreter Dr. Fabian Schaup.

In seinen bisherigen Tätigkeiten, wie zum Bespiel als Universitätsassistent im Fachbereich für Arbeits- und Wirtschaftsrecht an der Universität in Salzburg und als juristischer Mitarbeiter am Obersten Gerichtshof für die Senate 8, 9 und 10, konnte Dr. Schaup wertvolle Erfahrungen für seine Position als Generalsekretär sammeln.

Vorsitzender Präsident Ing. Andreas Freistetter sprach dem neuen Generalsekretär sein vollstes Vertrauen aus: „Dr. Schaup zeigt bei seiner bisherigen Tätigkeit für den Österreichischen Landarbeiterkammertag 100% Einsatz für die Interessen und Anliegen der einzelnen Landarbeiterkammern und dadurch auch für jedes einzelne Kammermitglied. Mit seinem profunden Wissen ist er bereits jetzt ein wichtiger „Player“ für eine positive Entwicklung der Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer*innen in der Land- und Forstwirtschaft geworden. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm. Walter Medosch danke ich für seine langjährige Arbeit und seine Bemühungen. Er war an der Verwirklichung vieler „Meilensteine“ in der Land- und Forstwirtschaft wesentlich beteiligt. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute für seine Pensionierung.“

Der Österreichische Landarbeiterkammertag (ÖLAKT) ist die Dachorganisation aller Landarbeiterkammern in Österreich. Als gesetzliche Interessenvertretung für unselbständige Arbeitnehmer*innen in der Land- und Forstwirtschaft vertreten die Landarbeiterkammern in Österreich die Interessen bis zu 100.000 Mitgliedern.



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Landarbeiterkammertag

Tel.: +43 (1) 512 23 31

E-Mail: oelakt @ landarbeiterkammer.at