Landtagspräsident Wilfing informiert über das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl 2023 inklusive Wahlkarten

Vorläufiges Ergebnis samt Vorzugsstimmen ab sofort online

St. Pölten (OTS/NLK) - Aufgrund der überschaubaren Anzahl an wahlkreisfremden Wahlkarten kann Landtagspräsident Karl Wilfing früher als erwartet das vorläufige Endergebnis der Landtagswahl 2023 präsentieren: „Insgesamt wurden 500 Wahlkarten in einem fremden Wahlkreis abgegeben und daher erfolgte die Auswertung durch die Bezirkswahlbehörden rascher als erwartet. Die 500 wahlkreisfremden Wahlkarten brachten nur minimalen Veränderungen bei den Stimmen und Prozenten der Parteien. Laut diesem vorläufigen Endergebnis erreicht LH Johanna Mikl-Leitner VP Niederösterreich 359.338 Stimmen (39,93%), die Sozialdemokratische Partei Österreichs 185.861 Stimmen (20,65%), Freiheitliche Partei Österreichs 217.639 Stimmen (24,19%), die GRÜNEN 68.276 Stimmen (7,59%) und NEOS - Das Neue Niederösterreich 60.024 Stimmen (6,67%).“

Von den drei Parteien, die den Einzug in den Landtag nicht geschafft haben, erhielt MFG Österreich - Menschen Freiheit Grundrechte 4.369 Stimmen (0,49%), KPÖ plus - offene Liste 3.437 Stimmen (0,38%) und Dein Ziel 893 Stimmen (0,10%).

Dieses Ergebnis ist das vorläufige Endergebnis inklusive aller Wahlkarten. In den kommenden Tagen werden die Wahlakte durch die Landeswahlbehörde geprüft und das endgültige amtliche Endergebnis der Niederösterreichischen Landtagswahl 2023 steht nach der abschließenden Sitzung der Landeswahlbehörde am 6. Februar 2023 fest.

Ab sofort liegen auch die vorläufigen Vorzugsstimmen der Landes- und Wahlkreislisten vor und sind unter

https://www.noe.gv.at/wahlen/L20231/Kandidaten.html verfügbar. Auch

diese werden erst nach der abschließenden Sitzung der Landeswahlbehörde am Montag amtlich.

Landtagspräsident Wilfing bedankt sich bei allen, die für den reibungslosen Ablauf der Landtagswahl mitverantwortlich waren: „Die Wahl ist nicht mit dem Wahlsonntag beendet, viele wichtige Tätigkeiten erfolgen in den Stunden und Tagen danach. Ein großes Dankeschön gebührt den Kolleginnen und Kollegen in den Kreiswahlbehörden bzw. in der Landeswahlbehörde. Durch ihre Arbeit konnten wir das vorläufige Endergebnis früher als erwartet verkünden.“

Wichtige Informationen zur Wahl, Statistiken sowie Downloads sind zu finden unter https://www.noe.gv.at/wahlen/L20231/Index.html.

