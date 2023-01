Zurück zum Bargeld

13 Millionen Menschen in Europa, 63 Millionen in den Vereinigten Staaten brauchen Bares um bezahlen zu können

Nach Angaben der Weltbank und der Federal Reserve haben mehr als 13 Millionen Menschen in Europa und 63 Millionen in den Vereinigten Staaten keine Bankverbindung oder sind vom Finanzsystem ausgeschlossen. Generaldirektor Gerhard Starsich

Wien (OTS) - Einladung zum Media Roundtable „Zurück zum Bargeld – Warum Barzahlungen wichtig für unsere Gesellschaft sind“

Sie sind herzlich zu unserem Pressebriefing eingeladen

„Zurück zum Bargeld – warum Barzahlungen wichtig für unsere Gesellschaft sind“

mit Brett Scott (Ökonom und Autor des Buches Cloudmoney)

Gerhard Starsich (Geschäftsführer der Münze Österreich) und

Stefan Hardt, Director General Cash Management

während der

World Money Fair am 3. Februar 2023,

Estrel Hotel, Sonnenallee 255, Berlin um 11:00 Uhr

Die Teilnahme am Media Roundtable kann auch virtuell über einen Videokonferenzdienst erfolgen

(Einwahldaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung).

Nach Angaben der Weltbank und der Federal Reserve haben mehr als 13 Millionen Menschen in Europa und 63 Millionen in den Vereinigten Staaten keine Bankverbindung oder sind vom Finanzsystem ausgeschlossen.

In einer zunehmend digitalen Welt wird die Verwendung von Bargeld als ein Relikt der Vergangenheit gebrandmarkt. Wahr ist viel mehr, dass der Wert von Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel für die Ausübung von Grundrechten essentiell ist und nur Bargeld eine soziale Eingliederung aller ermöglicht.



Bargeldlose Zahlungen erscheinen manchen vordergründig praktisch, wirft jedoch auch wichtige Bedenken hinsichtlich Zugang, Datenschutz und Sicherheit sowie sozialer Gerechtigkeit und des Umgangs mit schutzbedürftigen Personen auf, die von bargeldlosen Zahlungssystemen ausgeschlossen sind. Während die meisten Länder noch schneller auf bargeldlose Systeme umstellen, traten einige Länder und Städte wie New York und Philadelphia in den Vereinigten Staaten, Schweden und das Vereinigte Königreich einen Schritt zurück und verabschiedeten Vorschriften, die ein Recht auf Barzahlungen oder -abhebungen zum Schutz der Bürger einräumen.

Unser Gastautor und Ökonom Brett Scott (Cloudmoney) argumentiert, dass der Schritt zum bargeldlosen Bezahlen eher ein Ergebnis der zunehmenden Digitalisierung und der Strategie einiger weniger Unternehmen ist als eine Frage der Praktikabilität. Er verteidigt Bargeld gegen die zunehmende Zentralisierung des digitalen Bezahlsystems und warnt davor.

Wie werden andere Nationen reagieren, wenn die derzeit zunehmende Ungleichheit und schwierige Wirtschaftslage immer mehr Menschen in den Ausschluss des sogenannten modernen Finanzsystems drängt? Und wie sieht die Zukunft der Zahlungssysteme weltweit aus und wie können wir die Verwendung von Bargeld als Zahlungsmittel garantieren und fördern, um soziale Gleichheit, Sicherheit und Privatsphäre zu gewährleisten?

Diese und andere Fragen werden in unserem Pressebriefing zur Bedeutung von Barzahlungen für unsere Gesellschaft diskutiert. Journalisten sind eingeladen, den Podiumsteilnehmern nach einer ersten Diskussionsrunde Fragen zu stellen.



Diskutieren Sie mit uns am 3. Februar 2023 persönlich im Estrel Hotel, Sonnenallee 255, Berlin, über das Risiko des aktuellen Trends zum bargeldlosen Bezahlen und seine Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen, einschließlich Menschen ohne Bankkonto, ohne Bankkonto und gefährdete Bevölkerungsgruppen 11:00 Uhr oder online.



Die Registrierung ist jetzt geöffnet: Sie können sich über diesen Link registrieren oder indem Sie auf diese E-Mail antworten: https://www.ots.at/redirect/event.instinctif



Auf der Bühne: - Brett Scott – Autor und Ökonom - Gerhard Starsich – Vorstand der Münze Österreich AG Agenda: 5 Minuten Begrüßung 15 Minuten Buchpräsentation Cloudmoney von Brett Scott 10 Minuten Podiumsdiskussion - Brett Scott -Gerhard Starsich 15 Minuten Fragen und Antworten

urück zum Bargeld – Warum Barzahlungen wichtig für unsere Gesellschaft sind

Datum: 03.02.2023, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Hotel Estrel

Sonnenallee 255, Berlin, Deutschland

Url: https://event.instinctif.de/pressegespraech-zur-world-money-fair-in-berlin/registrierungsformular

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Lang

Director Marketing and Sales



MÜNZE ÖSTERREICH AG

Am Heumarkt 1 · 1030 Vienna · Austria

Telephone +43 1 717 15 149 · FAX +43 1 715 40 70 · Mobile +43 6649629821

andrea.lang @ muenzeoesterreich.at

www.austrian-mint.at