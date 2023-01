Srebrenica Genozid-Leugnung mit freundlicher Unterstützung aus Wien?

IGC: Österreichischer Wissenschaftler arbeitet an genozidleugnendem Bericht mit

Wien (OTS) - Prof. Manoschek von der Universität Wien arbeitete laut eigenen Aussagen an einem Bericht mit, der den Völkermord in Srebrenica leugnet (4:08 min Arte TV [4]). Die bosnische Entität Republika Srpska gab den betreffenden Bericht in Auftrag, um diesen voller Hohn gegenüber den Opfern und Hinterbliebenen am 26. Jahrestag des Völkermordes zu veröffentlichen.

Menachem Rosensaft vom World Jewish Congress (WJC) warnte davor, dass die Propaganda, die den Völkermord an BosnierInnen in Srebrenica herunterspielt, an den Nazi-Antisemitismus erinnert. [1] [2]

Rosenhaft bezog sich dabei auf den von Professor Walter Manoschek [30] – Fakultätsmitglied der Universität Wien – mitverfassten Bericht:

„Der Bericht ist eine Schande für die Wissenschaft und steht im Widerspruch zu den etablierten Aufzeichnungen des Völkerrechts. Abgesehen davon, dass es ein rechtlicher und faktischer Greuel ist, ignoriert es offenkundig ein Urteil nach dem anderen des Internationalen Strafgerichtshofs der Vereinten Nationen für das ehemalige Jugoslawien (ICTY)." [3]

Das Institute for the Research of Genocide Canada IGC schrieb laut eigenen Angaben diesbezüglich zwei Briefe an die Universität Wien. Im ersten Schreiben wurden Fragen an den Rektor der Universität Wien und den Mitgliedern der Ethikkommission zu den Aktivitäten von Professor Manoschek gestellt, sowie zur ausbleibenden Distanzierung durch die Universität Wien zur “Genozidleugnung und der Missachtung des Code of Conduct (Verhaltenskodex) der Universität Wien”. Dieser Brief mit Fragen zu den abscheulichsten Verbrechen der Welt – Völkermord – wurde laut der IGC weder vom Rektor noch von den Mitgliedern der Ethikkommission der Universität Wien beantwortet.

Die IGC erhielt laut eigenen Angaben zwar eine Antwort von der Universität Wien, diese besaß jedoch weder eine angemessene Signatur noch eine Anrede. Die Universität Wien hat sich von der Arbeit des Prof. Manoschek, bis zum heutigen Datum nicht distanziert, heißt es in einer Auskunft des IGC an das SÖZ.

Der oben angeführte mutmaßliche skandalöse Umgang mit derartig sensiblen Themen wirft einen traurigen Schatten auf Österreich. Wir als das SÖZ, fordern die zuständigen Organe der Universität Wien auf, umgehend Stellung zu dieser Sachlage zu beziehen.

1. "World Jewish Congress: Denying Srebrenica genocide resembles Nazi propaganda" 30 July 2021.

2. "Srebrenica Genocide Denial: A Clear and Present Danger" 11 July 2022.

3. Deceptive Report Escalates Srebrenica Genocide Denial Campaign" 29 July 2021.

4. https://www.arte.tv/de/videos/100627-085-A/voelkermord-von-srebrenica-die-verleugnung-geht-weiter/

Rückfragen & Kontakt:

SÖZ - Sozial & Ökologisch

Gudrunstr. 167, 1100 Wien

Hakan Gördü MSc.

Tel.: +4366499077111

info @ soez.at|www.soez.at