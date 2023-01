70 Stunden Ski-WM in Courchevel & Méribel live im ORF

Vom 6. bis 19. Februar in ORF 1

Wien (OTS) - Erster Höhepunkt im Sportjahr 2023 ist die alpine Ski-WM in Courchevel und Méribel vom 6. bis 19. Februar.

Mit einer Live-Coverage von rund 70 Stunden in ORF 1 entgehen dabei den ORF-Wintersportfans keine Rennen. Daneben informiert das „WM-Studio“ in ORF 1 über das WM-Geschehen. Um 18.00 Uhr stehen dabei zunächst die Renn-Analysen im Mittelpunkt, um 18.25 Uhr gehen die Siegerehrungen in Szene und um 19.00 Uhr sind die Stars im „WM-Studio“ zu Gast.

In Courchevel finden die Herren-Rennen statt, in Méribel jene der Damen. Alle Siegerehrungen werden in Méribel abgehalten, deshalb hat der ORF dort sein WM-Studio mit Blick auf Bühne und Zielraum. Der ORF ist mit einem Ü-Wagen bei der WM vertreten, der entsprechende TV-Compound befindet sich in Courchevel und ist mit Glasfasekabeln für die entsprechende Ressourcen-schonende Remote-Übertragung mit Méribel verbunden.

Alle Medaillenentscheidungen werden live in ORF 1 gezeigt. Rainer Pariasek meldet sich dabei bei allen Rennen aus dem Zielbereich. Die bewährten Kommentatoren sind Oliver Polzer (Herren-Rennen), Thomas König (Herren & Team), Peter Brunner (Damen) und Ernst Hausleitner (Damen), ihre Expertin bzw. Experten sind Alexandra Meissnitzer, Armin Assinger, Benjamin Raich, Thomas Sykora und Hans Knauß, mit der Helmkamera stürzen sich Joachim Puchner, Alexandra Meissnitzer und Thomas Sykora die Pisten hinunter. Alternierende Gastgeber der „WM-Studios“ sind Oliver Polzer und Rainer Pariasek.

Robert Waleczka ist Teamleader des ORF-Teams, die redaktionelle Verantwortung für die Studio-Sendungen liegt bei Philipp König, für die Bildregie sind Martin Begusch (live) und Markus Dallinger (Studio) verantwortlich. Als Reporter/innen sind Michael Bacher, Christian Diendorfer, Andreas Felber, Caroline Pflanzl und Florian Prates unterwegs, Live-Redakteure sind Oliver Johs und Christian Russegger. Der ORF wird die Bilder des WM-Veranstalters mit vier weiteren eigenen Live-Kameras und vier ENG-Teams um Österreich-Aspekte erweitern. Insgesamt wird der ORF diese Ski-WM mit rund 80 Kolleginnen und Kollegen aus Redaktion, Produktion und Technik abwickeln.

Große Ehre für ORF-Chefregisseur Michael Kögler – er ist bei den Herren-Events für die die internationale Regie verantwortlich.

Das Online- und Teletext-Package zur alpinen Ski-WM

Die alpine Ski-WM steht im Februar auch im Mittelpunkt der Sport-Berichterstattung von sport.ORF.at (inkl. Sport-Newsroom), ORF-TVthek und „ORF Ski alpin“-Special: Ein multimediales Gesamt-Package sorgt dafür, dass sich Wintersport-Fans auch via Web und App stets über die WM auf dem Laufenden halten können. Dazu liefert Michael Fruhmann interessante Hintergrundberichte von den WM-Schauplätzen.

Wer das Geschehen direkt mitverfolgen will, dem stehen Live-Streams der ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen sowie Live-Ticker der Rennen zur Verfügung. Zum „Nachsehen“ gibt es ein umfangreiches Video-on-Demand-Angebot. Alle aktuellen sowie Hintergrundinfos sind außerdem in zahlreichen Storys, Interviews und Analysen zu finden. Ergebnis- und Medaillenlisten sowie ein WM-Kalender vervollständigen das Angebot.

Im Rahmen seines Wintersport-Magazins gestaltet auch der ORF TELETEXT ab Seite 260 einen redaktionellen Schwerpunkt zur Weltmeisterschaft. Alle wichtigen Infos – von Storys über Live-Ticker bis zu Tabellen – stehen dort bereit.

Der WM-Fahrplan

Montag, 6. Februar

10.15 Uhr, ORF 1: Kombination der Damen, Super-G

14.00 Uhr, ORF 1: Kombination der Damen, Slalom

Dienstag, 7. Februar

10.15 Uhr, ORF 1: Kombination der Herren, Super-G

14.00 Uhr, ORF 1: Kombination der Herren, Slalom

Mittwoch, 8. Februar

10.45 Uhr, ORF 1: Super-G der Damen

Donnerstag, 9. Februar

10.45 Uhr, ORF 1: Super-G der Herren

Samstag, 11. Februar

10.20 Uhr, ORF 1: Abfahrt der Damen

Sonntag, 12. Februar

10.15 Uhr, ORF 1: Abfahrt der Herren

Dienstag, 14. Februar

11.45 Uhr, ORF 1: Team-Event

Mittwoch, 15. Februar

11.30 Uhr, ORF 1: Damen und Herren Parallel-Bewerb

Donnerstag, 16. Februar

9.30 Uhr, ORF 1: Riesenslalom der Damen, 1. Durchgang

13.25 Uhr, ORF 1: Riesenslalom der Damen, 2. Durchgang

Freitag, 17. Februar

9.30 Uhr, ORF 1: Riesenslalom der Herren, 1. Durchgang

13.00 Uhr, ORF 1: Riesenslalom der Herren, 2. Durchgang

Samstag, 18. Februar

9.30 Uhr, ORF 1: Slalom der Damen, 1. DG

13.05 Uhr, ORF 1: Slalom der Damen, 2. DG

Sonntag, 19. Februar

9.30 Uhr, ORF 1: Slalom der Herren, 1. DG

13.05 Uhr, ORF 1: Slalom der Herren, 2. DG

„Themenmontag“ zum Auftakt der Ski-WM in ORF III

Der vierteilige „ORF III Themenmontag“ am 6. Februar befasst sich ab 20.15 Uhr in drei Dokupremieren und einer neuen Ausgabe von „Themenmontag: Der Talk“ mit unterschiedlichen Facetten des Skisports in Österreich. So zeigt zunächst die Produktion „Was wir uns den Skisport kosten lassen“ (20.15 Uhr), warum die Preise der Skipässe steigen und wie der umfassende Umbau der heimischen Bergwelt durch Bagger und Bohrer vorangetrieben wird. Danach geht es in „Alpenrausch im Klimawandel – der Ausverkauf der Alpen“ (21.05 Uhr) um den Schneemangel in traditionellen Skigebieten. Bereits mehr als Dreiviertel aller Pisten müssen regelmäßig künstlich beschneit werden. In der Sendung „Schnee von gestern – Hat der Wintersport noch eine Zukunft?“ (21.55 Uhr) befasst sich ORF III mit den wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Skiregionen in den nächsten Jahren. Den Abend beschließt eine neue Ausgabe des Diskussionsformats „Themenmontag: Der Talk“ mit dem Titel „Skifahren um jeden Preis? Wie die Klimakrise den Winter-Tourismus beeinflusst" (22.30 Uhr). Reiner Reitsamer spricht mit seinen Gästen über die Auswirkungen der warmen Temperaturen auf den alpinen Tourismus.

Die alpine Ski-WM im Hitradio Ö3

Die Ö3-Hörer/innen sind bei allen 13 Rennen live dabei, wenn die besten Skirennläuferinnen und -läufer der Welt in Courchevel und Méribel am Start stehen. Die Ö3-Sportreporter Adi Niederkorn und Daniel Kulovits liefern neben den aktuellen News zu den Rennen auch ausführliche Vorschauen, Hintergrundinformationen, Analysen sowie Interviews mit den Skistars.

