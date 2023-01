Grüne Wien/ Spielmann: Bluten darf kein Luxus sein! Wann kommt die “Rote Box” für ganz Wien?

Wien (OTS) - Die Grünen Wien haben im Jänner 2021 den Stein ins Rollen gebracht und von der Stadt Wien kostenlose Menstruationsartikel in den von der Stadt Wien geförderten Sozialeinrichtungen gefordert. Von Oktober 2021 bis Jänner 2022 wurde das Pilot-Projekt “Rote Box” dann von der Rot-Pinken Stadtregierung in der Brigittenau umgesetzt. “Seitdem ist viel Wasser die Donau runtergeronnen. Seit mittlerweile einem Jahr warten wir auf konkrete Informationen von den zuständigen Stadträt:innen Hacker und Gaal, ob das Projekt nun weitergeführt und/oder auf andere Bezirke ausgeweitet wird. Um Menstruation nachhaltig zu enttabuisieren und Periodenarmut in ganz Wien zu bekämpfen, braucht es “Rote Boxen” für ganz Wien, denn Bluten darf kein Luxus sein!” so Viktoria Spielmann, Frauen- und Sozialsprecherin der Grünen Wien.

Dass es Bedarf für kostenlose Menstruationsprodukte in Wien gibt, zeigt u.a. das Gewinner:innenprojekt des wienweiten Kinder- und Jugendparlaments “Kostenloses bluten! Menstruationsartikel an 5 Schulen zur freien Entnahme”, das von der Stadt Wien mit 80.000 Euro gefördert wird. Weiters gibt es einige Bezirke, wie zum Beispiel Leopoldstadt, Neubau, Währing, Alsergrund oder Hietzing, die sich parteiübergreifend für die Umsetzung der Roten Box ausgesprochen haben.

“Die Evaluierung des Projekts hat gezeigt, dass die Nachfrage weit größer ist als erwartet. 60% der Nutzerinnen gaben in der Online-Befragung an, dass Menstruationsartikel für sie eine finanzielle Belastung darstellen. Die Teuerungen der letzten Monate, die in dieser Evaluierung noch nicht abgebildet sind, dürften diese finanzielle Belastung noch weiter verschärfen. Ich verstehe nicht, warum dieses erfolgreiche Projekt nicht längst weitergeführt bzw. ausgebaut wurde,” so Spielmann. Deshalb bringen die Grünen Wien eine schriftliche Anfrage ein und pochen weiterhin auf die Weiterführung und den Ausbau der “Roten Boxen”. “Wir hoffen so herausfinden zu können, ob es nur bei einer Rot-Pinken Ankündigungspolitik bleibt, oder ob die Stadt Wien ihrer sozialen Verantwortung nachkommt,” so Spielmann abschließend.

