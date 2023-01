Neue Chefredaktion für die RegionalMedien Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Karin Zeiler übernimmt mit 1. Februar 2023 als Chefredakteurin der RegionalMedien Niederösterreich die redaktionelle Leitung der insgesamt 29 Lokalausgaben der BezirksBlätter Niederösterreich sowie von MeinBezirk.at/NÖ. In dieser Funktion folgt sie auf Christian Trinkl, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen verlässt. Als neuer Stellvertreter konnte Bernhard Schabauer gewonnen werden. Gemeinsam werden sie das Medienhaus weiterhin erfolgreich am Markt positionieren.

„ Wir freuen uns, dass wir mit Karin Zeiler einen Vollprofi des Lokaljournalismus als Chefredakteurin gewinnen konnten. Sie kennt nicht nur das Unternehmen von Grund auf, sondern auch Niederösterreich in all seinen Facetten. Seit vielen Jahren hat sie ihr hohes fachliches Know-How und ihr großes Engagement unter Beweis gestellt. Daher ist sie für uns die ideale Besetzung als Chefredakteurin. Gleiches gilt für Bernhard Schabauer, der vom langjährig erfolgreichen Lokalredakteur zum neuen Stellvertreter aufsteigt ”, freut sich Geschäftsführer Ewald Schnell über die neue Chefredaktion. „Christian Trinkl danke ich herzlich für seinen großen Einsatz. Er hat wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen und unsere Produkte bestens am Markt etabliert. Wir wünschen ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute.”

Karin Zeiler zu ihrer neuen Aufgabe als Chefredakteurin: „ Ich freue mich, gemeinsam mit dem starken und engagierten Team, den Aufbau des Newsdesks intensiv voranzutreiben. Mit der Ausweitung unseres Angebots an regionalem Content auf allen Kanälen wollen wir das Leben der Menschen besser machen. In Niederösterreich verstehen wir uns als regionaler Gestalter und bieten mit der dezentralen Redaktionsstruktur eine breite Themenvielfalt sowohl in unseren wöchentlichen Printausgaben der BezirksBlätter wie auch digital auf MeinBezirk.at/NÖ. ”

Bernhard Schabauer zu seiner Aufgabe als Chefredakteurin-Stellvertreter: „ Ich freue mich sehr, meine jahrelange Erfahrung als Redaktionsleiter in die neue Position des Chefredakteurin-Stellvertreters einzubringen und in Zukunft die rund 40 Redakteurinnen und Redakteure im gesamten Bundesland unterstützen zu können. Gemeinsam werden wir weiterhin unsere großartige Print-Qualität in den Zeitungen liefern und zusätzlich den Digital-Bereich auf eine neue Ebene heben .”

Karin Zeiler (53) begann ihren Weg bei den RegionalMedien Niederösterreich 2008 als freie redaktionelle Mitarbeiterin der Lokalausgaben Tulln, Klosterneuburg und Purkersdorf. 2015 übernahm sie die Redaktion für den Bezirk Tulln sowie die Steuerung des Zentralraums als Redaktionskoordinatorin und wurde vom Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ zur „Lokaljournalistin des Jahres” gewählt. Seit 2020 verantwortet sie die Redaktion der Landeshauptstadt-Ausgabe und stieg 2021 zur stellvertretenden Chefredakteurin der RegionalMedien Niederösterreich auf. Ihre Bestellung zur Chefredakteurin ist die konsequente Fortsetzung ihres erfolgreichen Werdegangs im Unternehmen.

Bernhard Schabauer (37) begann seine Karriere bei den RegionalMedien Niederösterreich 2006 als freier Redakteur. Nach mehrjährigem Engagement für die Vienna Insurance Group im Waldviertel widmet er sich seit 2009 zur Gänze dem Lokaljournalismus, übernahm als Redaktionsleiter die Ausgabe Zwettl und stieg 2022 in die Position Chef vom Dienst für das Waldviertel auf.



