Wissenspool für die Klima-Berichterstattung: Ein Jahr APA-Klima-Glossar

Ressortübergreifendes Klima-Team der APA-Redaktion erklärt wichtige Begriffe aus dem Klima-Diskurs

Wien (OTS) - Seit Jänner 2022 veröffentlicht die APA im Zuge ihres Klima-Schwerpunkts in der Berichterstattung das APA-Klima-Glossar. In regelmäßigen Abständen werden dabei wichtige Begriffe aus dem Diskurs rund um Klimakrise, Energiewende, Umweltschutz und Nachhaltigkeit genauer erklärt. Das Klima-Glossar dient einerseits Redakteurinnen und Redakteuren als Nachschlagewerk für ihre tägliche Arbeit, andererseits ist es, als eines von wenigen APA-Produkten, via APA-Science (science.apa.at) auch für die breitere Öffentlichkeit online verfügbar. Im ersten Jahr des Klima-Glossars wurden rund 60 Beiträge - ergänzt um Bild- und Grafikmaterial - verfasst.

„Wir wollen so zu einem breiteren Verständnis für Klima-Themen beitragen. Die Klimakrise und ihre Folgen sind eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Faktenbasierte Berichterstattung ist die wesentliche Basis für einen aufgeklärten öffentlichen Diskurs – gerade bei Themen mit hoher lebensweltlicher Relevanz“, erklärte APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger.

Die Glossare decken oft Begriffe ab, die im Diskurs laufend wichtig sind und immer wieder auftauchen, wie etwa „Klimaneutralität“, „Planetare Grenzen“, „Klima-Kipppunkte“ oder auch das Emissionshandelssystem der EU. Oft stellen Glossar-Beiträge auch eine Ergänzung zur tagesaktuellen Berichterstattung dar und bieten detailliertere Informationen zum Thema. Ein Beispiel hierfür ist etwa die Serie, bei der über die Sommermonate hinweg regelmäßig regionale Klima-Geschichten aus den Bundesländern gemeinsam mit passenden Klima-Glossaren erscheinen. Auch zu wichtigen Ereignissen im Kontext Klima gibt es Glossare: Beispielsweise zur Weltklimakonferenz COP oder zur UN-Artenschutzkonferenz CDB.

Die Autorinnen und Autoren des Klima-Glossars sind Teil des APA-Klimateams, welches alle Ressorts – von Chronik, Wissenschaft, Wirtschaft und Innenpolitik über Außenpolitik und Sport bis zur Kultur – und auch die Bundesländer-Büros umspannt. Ergänzt werden die Beträge zum Klima-Glossar mit Grafiken, welche die Thematik noch besser veranschaulichen. Auch die APA-Bildredaktion ist eingebunden und produziert eigene Bildserien zum Klima-Glossar, im vergangenen Sommer etwa zur außergewöhnlichen Trockenheit rund um den Neusiedler See.

https://science.apa.at/klima-glossar/

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at