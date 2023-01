Rat auf Draht bietet ab sofort Beratung zu Ausbildung und Beruf

Mit dem Social Start-up PATHfindr, der neuesten Beteiligung von Rat auf Draht, startet eine völlig neue Form der Berufsberatung für Jugendliche.

Wien (OTS) - Österreichs Jugendliche machen sich zunehmend Sorgen um ihre berufliche Zukunft und leiden unter Perspektivenlosigkeit. Der Dauerkrisenmodus hat Spuren hinterlassen, wie Birgit Satke, Leiterin der Notrufnummer 147 von Rat auf Draht (RaD) zu berichten weiß: „Jugendliche zeigen deutliche Zukunftsängste, wie etwa: die Angst das Schuljahr oder die Schule nicht zu schaffen, keine geeignete Lehr- oder Ausbildungsstelle zu bekommen oder die Ungewissheit, wie sich der Ukrainekrieg auf die Jobsituation auswirken wird. Auch die Angst durch die Teuerungen später zu wenig zu verdienen und sich das Leben nicht leisten zu können und die Angst, sich ohne geeigneten Job keine eigene Existenz aufbauen zu können, ist spürbar“.

Überforderte Jugendliche, verzweifelte Arbeitgeber

Viele junge Menschen fühlen sich am Ende der Pflichtschule generell oft überfordert mit den Entscheidungen, die sie für ihre Zukunft treffen müssen. Auf der anderen Seite suchen Unternehmen händeringend nach Lehrlingen (Stichwort: Fachkräftemangel). Es wird immer schwieriger, junge Menschen für die Lehre zu begeistern und Fachkräfte für die Zukunft im Unternehmen selbst auszubilden.

Berufsberatung einmal anders

Genau hier setzt das Social Start-up PATHfindr, die neueste Beteiligung von Rat auf Draht, an: „Wir unterstützen junge Menschen vor, während und nach dem Pflichtschulabschluss mit digitaler Bildungs- und Berufsberatung“, erklärt Michael Kass-Buchberger, Gründer von PATHfindr. Das heißt: Expert*innen sowie speziell ausgebildete Peer-Berater*innen beantworten via Chat alle Fragen rund um das Thema Bildung und Ausbildung.

Niederschwellig, anonym und kostenlos

Das Expert*innenteam hinter PATHfindr zeichnet sich durch vielfältige Expertise im Bildungsbereich, ein breites Netzwerk (Teach for Austria/ SOS Kinderdorf) sowie juristische Kenntnisse aus. Rat auf Draht liefert zusätzlich das Know-how aus dem erfolgreich etablierten Peerberatungsprogramm und RaD-Berater*innen unterstützen das PATHfinder Team. Die Beratung selbst erfolgt, wie auch bei Rat auf Draht, anonym, ortsunabhängig und kostenlos und ist so niederschwellig wie möglich angelegt.

Die Jugendlichen in ihrer Welt abholen

Was PATHfindr von bestehenden Angeboten abhebt, ist, dass Jugendliche genau dort abgeholt werden, wo sie schon sind: im digitalen Raum, genauer gesagt auf der Plattform Discord, die ihre Wurzeln im Gaming-Bereich hat. „Wir versuchen nicht, die Zielgruppe zu uns zu holen, sondern gehen dorthin, wo die Zielgruppe sitzt. Die digitale Welt ist für viele Jugendliche die erste Anlaufstelle auf der Suche nach Antworten. Genau hier, in einer für sie vertrauten Umgebung, schaffen wir mit unserem Beratungsangebot einen leicht zugänglichen digitalen Treffpunkt“, so Kass-Buchberger. Dem Jugend Internet Monitor 2022 von Saferinternet.at zufolge nutzen bereits 46 Prozent der Jugendlichen Discord für private Zwecke. Auf Discord wird in virtuellen Räumen kommuniziert. „Durch Text-, Audio-, & Videochat können wir junge Menschen so ansprechen, wie sie sich am wohlsten fühlen“, so Kass-Buchberger.

Jugendfreundliche Beratungszeiten

Das heißt, dass sich junge Menschen am virtuellen Treffpunkt von PATHfindr auch untereinander anonym und kostenlos zu den unterschiedlichsten Fragen zum Thema Bildungs- und Berufsorientierung austauschen können. Unterstützung kommt vom Berater*innen-Team und speziell ausgebildeten Peers, also Gleichaltrigen, die bereits eine Lehrausbildung absolvieren oder eine weiterführende Schule besuchen. „Diese Unterstützung erfahren sie zu Zeiten, an denen physische Angebote nicht mehr verfügbar sind, wir aber wissen, dass die Jugendlichen genau da Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen“, sagt Kass-Buchberger. So finden die Live-Beratungszeiten immer von Montag bis Donnerstag von 19 bis 21 Uhr statt.

PATHfindr richtet sich besonders an Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren, die eine Mittelschule oder Polytechnische Schule besuchen. Zum Start stehen Wien und Oberösterreich im Fokus, wo das Angebot gezielt an Schulen mit Workshops und durch Kooperationen mit Jugendzentren bekannt gemacht werden soll. Weitere Bundesländer sollen zeitnah folgen. „PATHfindr bietet ein umfassendes Angebot für junge Menschen mit einem klaren Ziel: ihren individuell besten Berufsweg zu beschreiten“, sagt Rat auf Draht-Geschäftsführerin Nora Deinhammer.

Chance für Unternehmen

Damit junge Menschen diesen Weg so gut wie möglich gestalten können, möchte sich PATHfindr künftig als Partnerin für die Wirtschaft im Bereich Lehrlingsrekrutierung und -qualifizierung positionieren. „Unternehmen erhalten durch einen eigenen Kommunikationskanal auf Discord Zugang zu einer für sie schwer erreichbaren Zielgruppe und können so gezielt dem Lehrlings- und Fachkräftemangel gegensteuern“, so Kass-Buchberger. Zudem unterstützt PATHfindr durch ein breites Angebot an Workshops für Lehrlinge mit Fokus auf den Bereich Social Skills vom Recruiting bis zum Lehrabschluss.

Mehr Informationen zum Angebot unter: www.pathfindr.at, Informationen zu Rat auf Draht unter: www.rataufdraht.at

Das Angebot von Rat auf Draht finanziert sich zum Großteil aus Spenden.

Spendenkonto IBAN: AT10 2011 1827 1734 4400

