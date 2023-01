Das Göttlicher Heiland Krankenhaus, führend bei Behandlung peripherer Gefäße, eröffnet neue topmoderne Angiographieanlage

Standard (OTS) -

Neue Angiographieanlage bietet maximale Flexibilität und Sicherheit bei Behandlung peripherer Gefäße

Kapazitäten für periphere Gefäßinterventionen können erhöht werden

Mehr Komfort für die Patient*innen



In einem weiteren Modernisierungsschritt im Göttlicher Heiland Krankenhaus, wurde in einem neu adaptierten Gebäudetrakt die hochmoderne Angiographie-Anlage eröffnet. Das Gerät der Firma Philips bietet aufgrund der Deckenmontage und eines „Flexarms“ maximale Flexibilität bei den Eingriffen und mit einem 58-Zoll-Display maximale Auflösung der Bilder. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem neuen modernen Gerät unsere Behandlungskapazität für Patient*innen mit Gefäßleiden bedeutend steigern können“, sagt Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schima, MSc., Vorstand Radiologie. „Dieses Gerät stellt einen bedeutenden Modernisierungsschritt in der Interventionellen Radiologie bei peripheren Gefäßinterventionen dar.“

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Im Fokus der Behandlungen steht die Schaufenster-Krankheit: Durch Rauchen, Diabetes und andere Risikofaktoren entstehen Verschlüsse oder Engstellen der Beckenbeinarterien. Behandelt werden diese Erkrankungen durch Fachärztinnen* und Fachärzte* für Innere Medizin, die auf Kardiologie und Angiologie spezialisiert sind. „In der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Interventioneller Radiologie, Angiologie und Gefäßchirurgie bieten wir den Patient*innen ein optimales sicheres Behandlungskonzept. Die Engstellen und Verschlüsse werden mittels Ballonkatheter aufgedehnt, oder das Blutgerinnsel aufgelöst, oder durch das Implantieren einer Gefäßstütze, eines sogenannten Stents, behoben“, sagt Prim. Univ.-Doz. Dr. Reinhold Katzenschlager, Vorstand Angiologie. „Die verbesserte Bildgebung während der Eingriffe und die Steigerung der Kapazität erlaubt es uns, in Zukunft mehr Patient*innen zu behandeln und dadurch die Wartezeiten auf eine Behandlung zu verkürzen.“

Der Patient*innenbetrieb wird voraussichtlich Ende Februar beginnen.

Bilder zum Download unter: www.khgh.at/presse bzw. http://www.vinzenzgruppe.at/news-presse/presseaussendungen

Göttlicher Heiland Krankenhaus: Fachklinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Neurologie mit Zentrum für Gefäßmedizin und Chirurgie sowie Spezialisierung auf Altersmedizin Das Krankenhaus bietet eine breite internistische Versorgung mit Schwerpunkten in den Bereichen Angiologie mit multiprofessionellem Gefäßzentrum, Kardiologie inkl. Herzüberwachungsstation und Herzkatheterlabor sowie Diabetologie. Die Neurologie mit Stroke Unit ist auf die Behandlung von Schlaganfall spezialisiert. Die Chirurgie setzt ihre Schwerpunkte auf Bauch-, Gefäß-, Hernien- und Schilddrüsenchirurgie sowie Onkologie und führt ein Adipositas-Zentrum. Die Akutgeriatrie/Remobilisation und die Palliativstation sind seit Jahrzehnten für höchste Expertise in der Versorgung älterer bzw. unheilbar kranker Menschen bekannt. Das Göttlicher Heiland Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe. www.khgh.at

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen

Im Sinne unserer christlichen Gründer/innen setzen wir uns gemeinsam für ein Gesundheitswesen in Österreich ein, in dem kompetente Medizin und Pflege von Herzen kommen. Gemeinnützigkeit ist unser Prinzip. Unsere Ordenskrankenhäuser, Pflegehäuser, Wohnangebote für Menschen mit Betreuungswunsch, Rehabilitationseinrichtungen und Präventionsangebote stehen allen Menschen offen – ohne Ansehen ihrer Konfession und ihrer sozialen Stellung. www.vinzenzgruppe.at

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt für Medien:

Mag. Katharina Sacken

Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH

T: +43 1 400 88 – 9320

katharina.sacken @ khgh.at

www.khgh.at