Eurovision Song Contest 2023: TEYA & SALENA treten für Österreich in Liverpool an

Wien (OTS) - TEYA & SALENA sind ein Power-Duo, das seinesgleichen sucht! Sie sind das erste weibliche Duett, das für Österreich beim Eurovision Song Contest an den Start geht und sein Können dann im Mai 2023 in Liverpool unter Beweis stellt. Die 22-jährige Wienerin TEYA und die 24-jährige Steirerin SALENA lernten einander vor zwei Jahren durch ihre Teilnahme an der ORF-Castingshow „Starmania 21“ kennen. Seit damals verbindet die beiden Vollblutmusikerinnen eine Freundschaft und ihr gemeinsamer Kindheitstraum, einmal auf der Bühne des größten Musikwettbewerbs der Welt zu stehen. Nun wird dieser Traum wahr – und so viel sei verraten: TEYA & SALENA werden mit einem selbstgeschriebenen Uptempo-Popsong für Österreich an den Start gehen. Wie das Lied heißt und klingt, wird am 8. März – dem Internationalen Frauentag – bekanntgegeben.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „TEYA und SALENA sind zwei talentierte junge Sängerinnen, die Österreich selbstbewusst beim Eurovision Song Contest vertreten werden. Dass die beiden auf einer großen Bühne performen können, haben sie schon bei ‚Starmania‘ unter Beweis gestellt. Hier zeigt sich auch einmal mehr, dass unser Casting-Event nachhaltige Spuren in der heimischen Musikszene hinterlässt.“

TEYA hat ihre Leidenschaft für Musik im Alter von zwölf Jahren entdeckt. Zu ihren großen Idolen zählten Adele und Amy Winehouse. Sie brachte sich selbst das Singen bei, trat in Musicals auf und sammelte – neben Tanzen und Schauspielen – als Saxophonistin in einem Jazzorchester erste Bühnenerfahrung. Mit 17 Jahren begann sie Songs zu schreiben und schon ein Jahr später nahm sie an Songwriting-Camps in ganz Europa teil, insbesondere an den Eurovision-Camps in der Schweiz, Belgien und Schweden. Mittlerweile konnte sie sich einen Namen als Songwriterin machen. 2020 nahm sie sowohl an der österreichischen als auch an der serbischen Auswahl für den Eurovision Song Contest teil. Nun hat es geklappt und TEYA kann es noch gar nicht richtig glauben: „Ich wollte schon als Kind zum Eurovision Song Contest, weil er für mich immer bedeutet hat, dass selbst große Träume wahr werden können, unabhängig davon, wer man ist und woher man kommt. Ich kann den ersten Schritt auf die Bühne kaum erwarten! Mein siebenjähriges Ich wird mir erst dann glauben, dass das Ganze Wirklichkeit ist.“

SALENA begann mit sieben Jahren zu singen und brachte sich zusätzlich zu Gesang auch das Gitarrespielen selbst bei. Später trat sie bei Schulveranstaltungen, Firmungen, Hochzeiten und Taufen auf, gemeinsam mit Bands, aber auch als Solo-Künstlerin. 2017 schaffte sie es bei „The Voice of Germany“ in die dritte Runde, 2019 bewarb sie sich schon einmal als österreichischer Act beim Song Contest und seit 2020 ist sie als „Station Voice“ im Hitradio Ö3 sowie in mehreren Werbespots zu hören. Dass sie jetzt beim Song Contest dabei ist, ist für SALENA unbeschreiblich: „Mein wohl größter Kindheitstraum erfüllt sich gerade. Ich habe damals Conchita auf der Bühne gesehen und meinen Eltern gesagt, dass ich genau das will – eine Riesenbühne und Menschen, die Musik so sehr fühlen wie ich. Ab diesem Zeitpunkt habe ich noch mehr an mir und meinem Gesang gearbeitet. Der ESC bedeutet für mich Diversity und zeigt Menschen mit Visionen und Träumen, die ich bzw. wir auch haben. Der Moment, in dem wir beide auf der Bühne stehen, die ersten Zeilen singen und bemerken, dass uns ein Millionenpublikum zusieht, ist wohl der Moment, auf den ich mich am meisten freue – wenn der Traum zur Realität wird.“

In welchem Semifinale singt Österreich?

Insgesamt gehen im Mai 37 Länder beim „Eurovision Song Contest“ in Liverpool an den Start. Während sechs Länder – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und das Siegerland des Vorjahres, die Ukraine – bereits fix qualifiziert sind, singen die 31 weiteren Nationen in den beiden Semifinalshows am 9. und am 11. Mai um den Einzug ins Finale am 13. Mai (jeweils live ab 21.00 Uhr in ORF 1). Im Rahmen des „Allocation Draw“ wird heute Abend (Dienstag, 31. Jänner) um 20.00 Uhr in Liverpool ausgelost, welches Land in welcher Hälfte welches Semifinales an den Start geht.

