Appetit auf einen neuen Markenauftritt: Aus TQSR wird The Eatery Group

Wien (OTS/LCG) - Fokussierung auf konsequentes, nachhaltiges Wachstum mit neuer Dachmarke bei der den Masterfranchisee von BURGER KING® und die eigenen Marken Rosenberger, Rosehill Foodpark, Coffeeshop Company sowie Fast and Fresh umfassenden österreichischen Systemgastronomiegruppe.

Einer der größten Player in der österreichischen Fast-Casual- und Systemgastronomie mit rund 70 selbst betriebenen Gastronomieeinheiten verpasst sich einen neuen Markenauftritt. Aus der zur österreichischen THEOPHIL Group gehörigen und 2002 gegründeten TQSR Group wird The Eatery Group. Mit dem ausdrucksstarken Markennamen und einem ansprechenden Corporate Design fokussiert das Unternehmen, optisch auf den ersten Blick wahrnehmbar, auf seine Kernkompetenzen und bringt sich für die weitere Expansion und konsequentes Wachstum in Stellung.

„Die Attraktivität unseres Portfolios spiegelt sich nun auch in der leicht verständlichen, repräsentativen und mit Kernwerten aufgeladenen Dachmarke The Eatery Group wider. Der klare, starke optische Auftritt zeigt, wofür wir stehen: operative Exzellenz und eine führende Rolle in der österreichischen Fast-Casual- und Systemgastronomie“ , so Hartmut Graf, CEO von The Eatery Group. „Mit der neuen Dachmarke feiern wir zudem unser über 20-jähriges Bestehen und planen für dieses Jahr das erstmalige Überschreiten der Umsatzgrenze von 100 Millionen Euro.“

Konsequentes, nachhaltiges Wachstum beliebter Gastronomiemarken

Für die kommenden Jahre hat sich The Eatery Group unter der Leitung von CEO Hartmut Graf vorgenommen, die Expansion ihrer beliebten Gastronomiemarken im heimischen Markt weiter konsequent voranzutreiben. So wird mit der Marke BURGER KING® auch weiterhin daran gearbeitet, die 100-Restaurant-Schallmauer bis 2029 zu durchbrechen. Um diesem Ziel nachzukommen, wurden auch trotz der Covid-Pandemie österreichweit neue Restaurants an Standorten wie Parndorf, Wien, Fohnsdorf und Amstetten sowie, im Rahmen der Rosehill Foodparks, in Hohenems und St. Pölten eröffnet.

Bei der mit über 100 Outlets in acht Ländern vertretenen Coffeeshop Company hat der Gastroexperte seit erfolgter Übernahme optische Branding- und Interior-Design-Adaptierungen, umfassende Optimierungen des Produktportfolios und eine Neuausrichtung des internationalen Franchisesystems umgesetzt. Erst kürzlich eröffnete eine neue Filiale der Coffeeshop Company im neuen Look in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Neben dem im Frühjahr 2023 eröffnenden Flagship-Store in der Wiener Innenstadt und der in Vorbereitung befindlichen Eröffnung weiterer neuer Standorte in ganz Österreich wird ab diesem Jahr wieder die internationale Expansion des neu positionierten Coffeeshop-Company-Konzepts in Angriff genommen.

Die Umgestaltung der 2019 übernommenen Rosenberger Autobahnraststationen in moderne Multimarken-Standorte unter der Marke Rosehill Foodpark hat ebenfalls höchst erfolgreich Fahrt aufgenommen. Nach den vier neuen Rosehill Foodparks in Deutsch-Wagram, Haag, Hohenems und St. Pölten, in denen die Gäste bekannte nationale und internationale Gastronomiemarken sowie Erholungszonen, Business Lounges und das innovative WC-Konzept The Loo im ansprechenden, freundlichen und positiven Ambiente erwarten, folgen in den kommenden Monaten in Eisentratten und Gralla zwei weitere Rosehill Foodparks an stark frequentierten Verkehrsadern des Landes.

Vielfältiges Menü für Arbeitnehmer

Zudem schärft die stark expandierende Gastronomie-Unternehmensgruppe mit über 1.000 Mitarbeitern ihre Positionierung als attraktiver Arbeitgeber mit einem breiten Markenportfolio und ansprechenden Karrieremöglichkeiten. Als Masterfranchisee von BURGER KING® fallen hierzulande über 60 BURGER KING® Restaurants in den Verantwortungsbereich von The Eatery Group, von denen inzwischen mehr als die Hälfte selbst betrieben wird.

Über The Eatery Group

The Eatery Group (vormals TQSR Group) ist Teil der in österreichischem Familienbesitz stehenden THEOPHIL Group und zentrale Holdinggesellschaft der Gruppe für den Geschäftsbereich mit Schwerpunkt Gastronomie. Mit über 1.000 Mitarbeitern wird ein Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro erwirtschaftet. Seit 2015 ist The Eatery Group als Masterfranchisenehmer für das BURGER KING® System in Österreich zuständig und damit für sämtliche nationale Aktivitäten von BURGER KING® verantwortlich. Diese Zuständigkeiten umfassen unter anderem Marketing und PR, Development, Supply Management, Monitoring, Training und Verrechnung. Nach Übernahme von Rosenberger® im Frühjahr 2019 sowie Coffeeshop Company® im Februar 2021 beschäftigt The Eatery Group in Österreich im Jahresschnitt über 1.000 Mitarbeiter. Die Firmengruppe betreibt 34 eigene BURGER KING® Restaurants, zwölf Rosenberger® Raststätten, sechs Coffeeshop Company® Standorte, vier Rosehill Foodparks® sowie mit 24/7 Shop N’ Go® ein innovatives Retail-Automatensystem. Für das Jahr 2023 ist die österreichweite Expansion der Marken BURGER KING® und Rosehill Foodpark® sowie Coffeeshop Company® geplant. Besuchen Sie die Websites auf rosehill.at, burgerking.at und coffeeshopcompany.com. Weitere Informationen zur Unternehmensgruppe auf eaterygroup.at



