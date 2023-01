AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Zulassung der Aktien zum Amtlichen Handel der Wiener Börse

Wien (OTS) - Zulassung der Aktien der AUSTRIACARD HOLDINGS AG zum Amtlichen Handel der Wiener Börse

Voraussichtlich erster Handelstag: 27.03.2023

Mit Bescheid der Wiener Börse AG vom 30.01.2023 wurden (i) 16.862.067 auf Inhaber lautende Stammaktien im Nennbetrag von je EUR 1 der AUSTRIACARD HOLDINGS AG („Gesellschaft“) und (ii) 1.314.867 auf Inhaber lautende Stammaktien im Nennbetrag von je EUR 1, welche im Zusammenhang mit der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung der INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A. („INFORM“) als übertragende Gesellschaft auf die Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft resultierenden Kapitalerhöhung ausgegeben werden, zum Amtlichen Handel der Wiener Börse AG zugelassen.

Der erwartete erste Handelstag wird ein Tag kurz nach Eintragung der grenzüberschreitenden Verschmelzung der INFORM auf die Gesellschaft und Ausgabe der jungen Aktien der Gesellschaft an die Aktionäre der INFORM und voraussichtlich der 27.03.2023 oder ein Tag um dieses Datum sein („Handelstag“). Bis zum Handelstag findet keine Aufnahme des Handels statt. Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem Handelstag im Segment prime market der Wiener Börse AG sowie im Segment Main Market der Athener Börse (ATHEX) jeweils unter dem Code „ACAG“ (ISIN: AT0000A325L0) gehandelt.

Der Referenzpreis wurde vom Vorstand der Gesellschaft mit EUR 13,42 pro Aktie festgelegt und basiert auf einer Fairness Opinion der PwC Advisory Services GmbH vom 15.12.2022 zum Umtauschverhältnis der grenzüberschreitenden Verschmelzung.

Beschlussfassung über die grenzüberschreitende Verschmelzung der INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A. auf die AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Die außerordentliche Hauptversammlung der INFORM und die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft haben am 30.01.2023 weiters jeweils die grenzüberschreitende Verschmelzung der INFORM als übertragende Gesellschaft auf die Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft beschlossen.

Mit Rechtswirksamkeit der grenzüberschreitenden Verschmelzung werden den (ehemaligen) Anteilsinhabern der INFORM insgesamt 1.314.867 auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft gewährt, welche im Rahmen einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft neu ausgegeben werden.

Die Rechtswirksamkeit der grenzüberschreitenden Verschmelzung wird bis zum 21.03.2023 erwartet.

Disclaimer :

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft, noch eine Finanzanalyse noch eine auf Wertpapiere der Gesellschaft bezogene Beratung oder Empfehlung dar. Diese Mitteilung stellt weiters keine Werbung in Österreich im Sinne von Artikel 2(k) der Prospektverordnung oder anderen gesetzlichen Bestimmungen oder eine Werbung außerhalb Österreichs dar und stellt weiters keinen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung dar. Daher sollten Anleger die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nur auf der Grundlage der Informationen erwerben, die im Prospekt enthalten sind, der von der AUSTRIACARD HOLDINGS AG im Zusammenhang mit der Zulassung zum Handel und der Notierung der Aktien am ATHEX und der VSE im Rahmen der grenzüberschreitenden Verschmelzung veröffentlicht wurde.

Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder darüber hinaus Ländern, in denen die Veröffentlichung, Weitergabe oder Verteilung rechtswidrig bzw nur nach Durchführung von Genehmigungsverfahren nach den dort anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulässig wäre, bestimmt.

Diese Mitteilung darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden.

