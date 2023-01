Prammer/Hamann: Grüne begrüßen finanzielle und organisatorische Unterstützung für Schulsportwochen

wien (OTS) - „Für viele Schüler:innen ist die Sportwoche ein absolutes Highlight im Schuljahr. Abgesehen von der sportlichen Komponente bleibt die geballte Portion an Sport und Spaß vielen Kindern und Jugendlichen nachhaltig in positiver Erinnerung. Uns ist wichtig, dass niemand zurückgelassen wird und auch wirklich jede:r Schüler:in die Möglichkeit hat, an diesem besonderen Erlebnis teilzuhaben. Durch das nun geschnürte Unterstützungspaket ist uns das gelungen. Sozioökonomische Verhältnisse dürfen nämlich nie den Ausschlag dafür geben, wer an einer solch körperlich wie sozial wertvollen Unternehmung teilnehmen kann“, sagt die grüne Sportsprecherin Agnes Prammer.

Das Sportministerium, das Bildungsministerium, die Wirtschaftskammer Österreich und Sport Austria haben die Unterstützungsmaßnahmen zur Durchführung von Schulsportwochen ausgebaut. So geht eine neue One-Stop-Shop-Plattform zur Unterstützung der Lehrkräfte bei der Planung von Schulsportwochen online. Außerdem wird ein zusätzlicher Unterstützungstopf mit insgesamt 300.000 Euro eingerichtet, damit auch wirklich alle Schüler:innen daran teilnehmen können. Die Grünen begrüßen diese Maßnahme und heben deren Mehrwert hervor: Generell ist es wichtig, möglichst viele Kinder und Jugendliche zu Sport zu animieren, da positive Erfahrungen in der Zeit des Heranwachsens auch die Neigung zu sportlicher Betätigung im Erwachsenenalter fördern. Schulsportwochen bieten Schüler:innen oft die einzige Möglichkeit, mit niederschwelligem Zugang unterschiedliche Sportarten kennenzulernen und dadurch die Freude an Sport und Bewegung zu entdecken.

„Lernen und Bildungsvermittlung finden auch außerhalb des Klassenzimmers statt“, sagt die grüne Bildungssprecherin Sibylle Hamann. „Naturerlebnisse und Bewegung an der frischen Luft tun dem Erfahrungshorizont gut und stärken die Klassengemeinschaft.“ Für Lehrkräfte werde es spürbare Erleichterungen geben, freut sich Hamann: „Wenn man in einer Datenbank zielgerichtet nach dem passenden Angebot suchen kann, erspart man sich viel mühsame Organisationsarbeit.“ Ebenso wichtig sei der Fonds zur finanziellen Unterstützung von Familien: "Wirklich Freude macht eine Sportwoche nur dann, wenn alle dabei sein können", so Hamann.



