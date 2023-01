Halbe Million Zuseher am Wahl-Tag für oe24.TV

Bis zu 5,7 Prozent Markt-Anteil (12–49) und 511.000 Seher (NRW 12+) am gestrigen Wahl-Tag für oe24.TV

Wien (OTS) - Rekordwerte für Österreichs Nachrichtensender oe24.TV bei der gestrigen Berichterstattung über die Niederösterreich-Wahl:

Mehr als eine halbe Million Zuseher verfolgten den Wahl-Tag auf oe24.TV.

Insgesamt verzeichnete oe24.TV am gestrigen Wahl-Sonntag 511.000 Zuseher (NRW 12+), die 16-stündige Live-Berichterstattung (von 8 bis 24 Uhr) verfolgten insgesamt 492.900 Zuseher (NRW 12+).

Besonders erfolgreich war oe24.TV dabei in der Zielgruppe der unter 50-Jährigen wo fast 170.000 junge Zuseher (NRW 12–49) der oe24-Live-Berichterstattung den Vorzug gaben.

In der Werbe-Zielgruppe erreichte oe24.TV gestern 2,85 Prozent Marktanteil (MA 12–49), beim Gesamtpublikum 1,94 Prozent.

Beim Countdown zum Wahlergebnis am Nachmittag erreichte der Marktanteil von oe24.TV in der Werbe-Zielgruppe bis zu 5,7 Prozent (15.15 Uhr bis 15.30 Uhr), am Hauptabend beachtliche 4,16 Prozent (20.00 bis 20.15 Uhr).

In der letzten Countdown-Stunde vor dem Wahlergebnis von 16.00 bis 17.00 Uhr war oe24.TV das am zweitstärksten gesehene Privat-TV-Angebot in Österreich, bei der Analyse nach dem Wahl-Ergebnis von 18.00 bis 19.00 das am drittstärksten gesehene Privat-Programm.

Die meisten Zuseher hatte die Wahl-Analyse mit Peter Westenthaler, Josef Cap und Maria Rauch-Kallat von 20.00 bis 22.00 Uhr mit insgesamt 240.200 Zusehern im Hauptabend-Programm (NRW 12+).

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, 12+ bzw. 12-49, Zeitschiene vorläufig gewichtet. NRW 12-49: 162.100 (03-03h); Vergleich 16-17h u. 18-19h: Basis MA 12-49; DRW 20-22h: 68.900 (12+)

