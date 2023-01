Ein Tanzabend für Vielfalt, Solidarität und Akzeptanz – 25. Jubiläum des Regenbogenballs war ein voller Erfolg

Wien (OTS) - Der 25. Wiener Regenbogenball powered by L’Oréal Austria Germany fand am Samstag, den 28. Jänner 2023, unter dem Motto „The Roaring 20s“ im Austria Trend Parkhotel Schönbrunn statt. Nach coronabedingten Ausfällen in den Jahren zuvor und einer Sommerausgabe im Mai 2022 fand der Wiener Regenbogenball nun erstmals wieder zum gewohnten Termin inmitten der Wiener Ballsaison statt. Dass der Regenbogenball heuer zusätzlich sein 25. Jubiläum gefeiert hat, machte sein Comeback zu einer ganz besonderen Veranstaltung für die Gäst*innen, Organisator*innen und Sponsor*innen. Das sorgte für eine vollständig ausverkaufte Veranstaltung.

Die Besucher*innen präsentierten sich in einer Vielzahl an facettenreichen und ausdrucksstarken Kostümen. Moderator Peter Schreiber führte dabei charmant durch die stimmungsvolle Ballnacht. Das Tanzkomitee unter Anleitung von Tanzmeister Bernard Bach von der Tanzschule Schwebach eröffnete mit eleganten Schritten das Tanzparkett des historischen Ballsaals. Weitere Performances wie etwa die Mitternachtseinlage von Marta Karta, des Club Couleur, der Bands A-live und Desert Wind sorgten für ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.

Ann-Sophie Otte, die Obfrau der HOSI Wien zeigt sich zum Ende des Ballabends begeistert: „Das heutige 25. Jubiläum des Regenbogenballs war eine wunderbare Feier für Vielfalt, Offenheit, Solidarität und vor allem die Sichtbarkeit der queeren Community. Ich danke allen Gäst*innen für ihr Kommen und neben den Künstler*innen und Tänzer*innen natürlich auch den vielen ehrenamtlichen Helfer*innen, ohne welche der Regenbogenball nicht möglich wäre. Auch gratuliere ich recht herzlich den Gewinner*innen des Regenbogenball Awards 2023, dem Verein Nicht Binär (Venib) und danke auch unserem Hauptsponsor L’Oréal und den vielen anderen Unternehmen und Privatpersonen, die mit ihren Spenden den Ball möglich gemacht haben.“

Der Hauptsponsor des Regenbogenballs, L’Oréal, unterstützt die Message, die am Ball vermittelt wird, voll und ganz: „Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung, unabhängig von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität. Wir ermutigen jeden Menschen, sich so zu zeigen, wie er*sie sein will. L’Oréal setzt sich seit langem für die LGBTIQ+ Community ein. Wir freuen uns sehr, die HOSI Wien seit 2021 in ihrer wertvollen Arbeit unterstützen zu können und damit einen Beitrag für eine Welt ohne Vorurteile und Diskriminierung zu leisten“, so Edzard Meenen, Country Coordinator & Market Director der Consumer Products Division von L’Oréal in Österreich.

Mit der Organisation und dem Ablauf des Balljubiläums ist auch Markus Steup, der Gesamtleiter des Organisationsteams des 25. Regenbogenballs äußerst zufrieden: „Auch zu unserem heurigen Jubiläum war der Regenbogenball komplett ausverkauft und das Presseinteresse war so groß wie noch nie. Ich bedanke mich bei allen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, die für den reibungslosen Ablauf des heutigen Abends gesorgt haben und freue mich, bereits die Einladung für den 26. Regenbogenball am 27. Jänner 2024 aussprechen zu dürfen.“

Der heutige, freudige Abend hat gezeigt, dass noch viele Jubiläen im Zeichen des Regenbogens folgen werden. Die Fotos des Ballabends können auf www.regenbogenball.at abgerufen werden.

Rückfragen & Kontakt:

HOSI Wien: +43 660 216 66 05

Alexander Friedrich, Presse Regenbogenball: presse @ hosiwien.at

Markus Steup, Gesamtleitung Regenbogenball: markus.steup @ hosiwien.at